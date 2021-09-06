Renault представила новый MeganE. Это не кроссовер

Компания Renault рассекретила новую модель, которая получила знаменитое имя - Megane. Новый пятидверный хэтч Megane E-Tech Electric оказался во многом уникален.

Новинка построена на платформе CMF-EV, на которой также базируется кроссовер Nissan Ariya. Однако MeganE - не копия японской модели.

Во-первых, французы не позиционируют хэтчбек в качестве кроссовера, изредка употребляя это понятие при описании каких-то отдельных элементов. Во-вторых, новый MeganE компактнее "Арии": его длина составляет 4.21 м против 4.6 м у японского электрокросса, а размер колёсной базы на 80 мм меньше - 2.7 м. В высоте MeganE уступил модели Nissan 160 мм - в "холке" он 1.5 м.

Таким образом, новинка будет конкурировать с Kia EV6, Volkswagen ID.3/ID.4, Skoda Enyaq iV.

Другая уникальная черта MeganE E-Tech Electric - переднеприводная компоновка, в то время как в подавляющем большинстве случаев электрокары в базовой версии имеют задний привод, то есть мотор устанавливается на задней оси. В Renault говорят, что выбранный подход оправдывается большим багажником.

В топовом варианте доступно 218 л.с. и аккумулятор на 60 кВт∙ч, который позволяет проехать до 470 км (по циклу WLTP). Версия поскромнее располагает 130 л.с. и батареей на 40 кВт∙ч, автономность в таком случае составляет 300 км.

В дорогих комплектациях MeganE E-Tech Electric оснащается L-образным элементом, заключающим в себе дисплей приборной панели и планшет мультимедиа диагональю 12.3 и 12 дюймов соответственно. В более простых версиях экран информационно-развлекательного комплекса горизонтальный и имеет диагональ 9 дюймов. Мультимедиа новая, она работает под управлением ОС Android и должна появиться на серийных машинах марки до конца этого года.

Заказы на новый Renault MeganE начнут принимать в феврале 2022 года, выход на рынок запланирован на весну.

Фото: Пресс-служба Renault.