Skoda показала спорт-версию кроссовера Enyaq iV

Линейка электрического кроссовера Skoda Enyaq iV пополнилась версией Sportline, получившей уникальный декор и заниженную подвеску.

Skoda Enyaq iV Sportline имеет незначительный список доработок внешности, в который входят глянцевая отделка решётки радиатора, рейлингов, обрамление окон, диффузора и надписи на крышки багажника, шильдики спорт-версии на передних крыльях, молдинги на дверях, пересмотренный задний бампер и тонировка стёкол.

В стандартной комплектации Enyaq iV Sportline оснащён полностью светодиодной матричной головной оптикой и фонарями, 20-дюймовыми колёсными дисками оригинального дизайна (в качестве опции доступны 21-дюймовые колёса).

Салон выполнен в тёмных тонах, приборная панель отделана чёрной экокожей с серой прострочкой, также серой нитью прошиты коврики и спортивные сиденья. Не обошлось в интерьере и без традиционных вставок, имитирующих структуру карбона, и металлических накладок на педали. Логотип версии Sportline разместили на рулевом колесе.

Передняя подвеска была занижена на 15 мм, задняя - на 10 мм.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Для Skoda Enyaq iV Sportline будет доступно три варианта силовой установки. Enyaq iV Sportline 60 имеет один электродвигатель, установленный на задней оси, его мощность - почти 180 л.с., крутящий момент равен 310 Нм. Ёмкость аккумуляторной батареи - 62 кВт∙ч, с которой запас хода составляет более 400 км по циклу WLTP.

Enyaq iV Sportline 80 также оснащён одним электродвигателем, его отдача - 204 л.с. Емкость аккумулятора больше - 82 кВт∙ч, а заявленный запас хода - более 520 км.

Батарея аналогичной ёмкости устанавливается на полноприводную версию Enyaq iV Sportline 80x с парой моторов, суммарная мощность которых 265 л.с. (425 Нм), автономность хода - более 500 км.

Максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 160 км/ч.

Точная дата начала продаж новой версии первого электрического кроссовера Skoda не называется.

Мировая премьера Enyaq iV состоялась в сентябре 2020 года. В будущем у Enyaq iV появится версия кросс-купе.