Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.12.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Skoda снова вывела на тесты купеобразный электрокроссовер

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.autocar.co.uk Фото: www.autocar.co.uk
Фото: www.autocar.co.uk

В сентябре фотошпионами был замечен полностью закамуфлированный Skoda Enyaq iV Сoupe. Сегодня издание Autocar опубликовало новые фотографии электрического кросс-купе.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Skoda будет продавать старое и новое поколение Fabia параллельно

Прототип перспективной модели проходит дорожные испытания уже с частичным камуфляжем. На автомобиле чётко прослеживается покатая линия крыши и короткая пятая дверь. Подобная форма кузова должна уменьшить коэффициент лобового сопротивления.

Впервые Skoda показала концепт купеобразного Enyaq iV в 2019 году.

Enyaq iV станет семейством автомобилей на модульной электрической платформе MEB.

Первым электрокроссовером чешской марки является Enyaq iV в кузове типа универсал. Поставки модели начнутся весной 2021 года.

Что касается купеобразного Enyaq iV, то он увидит свет лишь в 2022 году. По предварительной информации, электромобиль будет предлагаться как в заднеприводной версии, так и в полноприводной модификации. Мощность от 148 до 306 л. с. Максимально возможный запас хода - около 500 км.

Skoda Enyaq iV Сoupe составит конкуренцию кросс-купе Volkswagen ID.5, который также был замечен во время тестов. К слову, сегодня семейство электрических Volkswagen представлено хэтчбеком ID.3 и кроссовером ID.4.

Фото: www.autocar.co.uk
#Skoda