Skoda снова вывела на тесты купеобразный электрокроссовер

В сентябре фотошпионами был замечен полностью закамуфлированный Skoda Enyaq iV Сoupe. Сегодня издание Autocar опубликовало новые фотографии электрического кросс-купе.

Прототип перспективной модели проходит дорожные испытания уже с частичным камуфляжем. На автомобиле чётко прослеживается покатая линия крыши и короткая пятая дверь. Подобная форма кузова должна уменьшить коэффициент лобового сопротивления.

Впервые Skoda показала концепт купеобразного Enyaq iV в 2019 году.

Enyaq iV станет семейством автомобилей на модульной электрической платформе MEB.

Первым электрокроссовером чешской марки является Enyaq iV в кузове типа универсал. Поставки модели начнутся весной 2021 года.

Что касается купеобразного Enyaq iV, то он увидит свет лишь в 2022 году. По предварительной информации, электромобиль будет предлагаться как в заднеприводной версии, так и в полноприводной модификации. Мощность от 148 до 306 л. с. Максимально возможный запас хода - около 500 км.

Skoda Enyaq iV Сoupe составит конкуренцию кросс-купе Volkswagen ID.5, который также был замечен во время тестов. К слову, сегодня семейство электрических Volkswagen представлено хэтчбеком ID.3 и кроссовером ID.4.