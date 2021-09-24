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Вышел трейлер цифрового релиза "Зоны 414"

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    24.09.2021, 14:35
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: "Вольга" Фото: "Вольга"
Фото: "Вольга"

На YouTube-канале кинокомпании "Вольга" появился трейлер цифрового релиза "Зоны 414", вышедшего в начале сентября в прокат в США.

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
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Сравнение визуала и содержания картины с "Бегущим по лезвию" неизбежно: здесь в центре сюжета детективная история с исчезновением девушки.

Есть город, населенный андроидами, а его создатель Марлон Вейдт (Трэвис Фиммел из "Варкрафта", "Викингов" и "Воспитанных волками") нанимает частного детектива Дэвида Кармайкла (Гай Пирс - "Мейр из Исттауна", "Последний Вермеер") для розысков пропавшей в Зоне дочери Мелиссы (Холли Деман). Напарником и, вероятно, смотрящим за сыщиком становится последняя модель андроида Джейн (итальянская модель Матильда Лутц из "Классической истории ужасов").

Режиссер - Эндрю Бейрд (в активе - съемки клипов), сценарий написал Брайан Эдвард Хилл ("Механик").

Они задают зрителям уже привычные вопросы о человечности конструирования искусственных людей, природе зла и желании людей приблизиться к богу.

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