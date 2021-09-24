Новости

Netflix приобрел права на экранизацию произведений Роальда Даля 13:10
Мультфильм о Супер Марио с голосом Криса Прэтта выйдет в декабре 2022 12:07
Шведский певец Матс Паулсон найден мертвым в своем доме 11:44
Вышел трейлер драмы "Спенсер: тайна принцессы Дианы" 11:38
Трейлер: еще один культовый злодей появится в сериале "Бэтвумен" 11:26

Вышел трейлер "Кошачьих миров Луиса Уэйна" с Камбербэтчем

Новости
    24.09.2021, 11:58
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Прошло совсем немного времени с момента появления в Сети тизера биографической картины о непростой судьбе законодателя мод викторианской книжной иллюстрации "Кошачьи миры Луиса Уэйна (The Electrical Life of Louis Wain), но поклонники актерского таланта Бенедикта Камбербэтча и Клэр Фой уже получили возможность посмотреть полноценный трейлер грядущей премьеры.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер драмы "Спенсер: тайна принцессы Дианы"

В нем британский художник Луис Уэйн (1860-1939) предстает перед зрителями в разном возрасте - свой творческий путь он начинает совсем молодым человеком, еще не зная, какие жизненные невзгоды выпадут на его долю - включая безумие и одиночество.

Некоторые моменты повествования, такие, как, например, появление электричества в быту, вызовут в памяти воспоминания о "Войне токов" с участием все того же Камбербэтча, ну а умение британского актера вжиться в образы минувшего, судя по всему, дополнит галерею успешно воплощенных им характерных типов старой Англии.

Кроме того, в одной из сцен можно заметить знаменитого австралийского музыканта Ника Кейва.

В России картина выйдет в прокат 21 октября.

Новости

Умерла лауреатка премии "Грэмми" Ольга Борисова 11:16
Модель Линда Евангелиста заявила, что ее изуродовали медики 11:08
Умер "крестный отец черного кино" Мелвин Ван Пиблз 11:00
Супермен сделал Джокеру фаталити в трейлере Injustice 10:43
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Умер режиссер комедии с Джулией Робертс "Ноттинг Хилл" Роджер Мишелл 10:36
Дэниел Крэйг получил воинское звание Джеймса Бонда 23.09.2021
Исследование: что россияне смотрели летом 23.09.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер сериала Netflix об убийстве премьер-министра Швеции 23.09.2021
Вышел трейлер красочного итальянского сериала "Луна-парк" от Neflix 23.09.2021
Netflix опубликовал трейлер своего нового интерактивного фильма 23.09.2021
⧣ байопик
Фото: twitter.com/ NRKrss
Актер Петтер Веннерёд умер перед своим днем рождения 23.09.2021
Вышел трейлер документалки о человеке с 24 личностями Билли Миллигане 23.09.2021
Российский Netflix выложил трейлер премьер октября 23.09.2021