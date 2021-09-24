Вышел трейлер "Кошачьих миров Луиса Уэйна" с Камбербэтчем

Прошло совсем немного времени с момента появления в Сети тизера биографической картины о непростой судьбе законодателя мод викторианской книжной иллюстрации "Кошачьи миры Луиса Уэйна (The Electrical Life of Louis Wain), но поклонники актерского таланта Бенедикта Камбербэтча и Клэр Фой уже получили возможность посмотреть полноценный трейлер грядущей премьеры.

В нем британский художник Луис Уэйн (1860-1939) предстает перед зрителями в разном возрасте - свой творческий путь он начинает совсем молодым человеком, еще не зная, какие жизненные невзгоды выпадут на его долю - включая безумие и одиночество.

Некоторые моменты повествования, такие, как, например, появление электричества в быту, вызовут в памяти воспоминания о "Войне токов" с участием все того же Камбербэтча, ну а умение британского актера вжиться в образы минувшего, судя по всему, дополнит галерею успешно воплощенных им характерных типов старой Англии.

Кроме того, в одной из сцен можно заметить знаменитого австралийского музыканта Ника Кейва.

В России картина выйдет в прокат 21 октября.