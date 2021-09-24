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Вышла новая версия Windows 11. Как ее установить

Текст:   Антон Благовещенский
24.09.2021,  
14:46
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Разработчики из Microsoft выпустили Windows 11 Insider Preview Build 22463, предназначенную для участников программы предварительной оценки Windows Insider.

Сборка содержит множество улучшений и исправлений, о которых подробно рассказывается в блоге Windows. Одиннадцатая версия установится не на любой компьютер - в Microsoft рассказали, как определить, совместим ли ПК с Windows 11.

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Отмечается, что часть улучшений не появится в первом публичном релизе Windows 11, который станет доступен пятого октября 2021 года - их добавят в более поздние стабильные версии.

Чтобы стать участником программы тестирования, необходимо зарегистрироваться на сайте Microsoft и выполнить несколько несложных действий. После этого новая Windows 11 загрузится через стандартный центр обновлений.

Microsoft
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