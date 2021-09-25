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25.09.2021 07:07
Рубрика: Общество

Миколог рассказал, как отличить ложные опята от съедобных грибов

Текст: Николай Грищенко

Осенью наступает пора "тихой охоты". Одними из самых любимых грибов считаются опята, но увы, только опытные грибники могут уверено отличить настоящего опенка Armillaria от ложного. Микологи - специалисты по грибам - классифицируют порядка 20 видов опят. Встречаются среди них условно съедобные и ядовитые грибы.

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Как рассказал MK.RU известный миколог Михаил Вишневский, единственным видом ложных опят, способным вызвать отравление, являются опята серо-желтые. При этом отличить ложные опята от обычных новички вряд ли смогут самостоятельно и потому на "тихую охоту" им лучше взять смартфон или планшет, чтобы в интернете сравнивать снимки грибов.

"Многие продвинутые грибники выкладывают в соцсетях фото целых семеек галерин, которые весьма сложно отличить от опят. Поэтому фото галерины лучше изучить со всех сторон, и при малейших сомнениях в подлинности опят - не брать их", - дал совет эксперт.

Существуют грибные приложения, работающие по принципу: сфотографировал, загрузил фото и получаешь вердикт: съедобен или ядовит. Увы, но грибные приложения пока еще работают не совсем корректно - для определения свойств опенка необходимо его срезать и сделать четкий снимок. Однако, не все грибы хочется трогать руками, а особенно бледную поганку.

Можно воспользоваться народным методом. При варке в кастрюлю с грибами нужно бросить разрезанную луковицу или картофелину. В ядовитых грибах есть элемент - тирозиназа, он окрасит срез овощей в синий или темный цвет.

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