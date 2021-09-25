Миколог рассказал, как отличить ложные опята от съедобных грибов

Осенью наступает пора "тихой охоты". Одними из самых любимых грибов считаются опята, но увы, только опытные грибники могут уверено отличить настоящего опенка Armillaria от ложного. Микологи - специалисты по грибам - классифицируют порядка 20 видов опят. Встречаются среди них условно съедобные и ядовитые грибы.

Как рассказал MK.RU известный миколог Михаил Вишневский, единственным видом ложных опят, способным вызвать отравление, являются опята серо-желтые. При этом отличить ложные опята от обычных новички вряд ли смогут самостоятельно и потому на "тихую охоту" им лучше взять смартфон или планшет, чтобы в интернете сравнивать снимки грибов.

"Многие продвинутые грибники выкладывают в соцсетях фото целых семеек галерин, которые весьма сложно отличить от опят. Поэтому фото галерины лучше изучить со всех сторон, и при малейших сомнениях в подлинности опят - не брать их", - дал совет эксперт.

Существуют грибные приложения, работающие по принципу: сфотографировал, загрузил фото и получаешь вердикт: съедобен или ядовит. Увы, но грибные приложения пока еще работают не совсем корректно - для определения свойств опенка необходимо его срезать и сделать четкий снимок. Однако, не все грибы хочется трогать руками, а особенно бледную поганку.

Можно воспользоваться народным методом. При варке в кастрюлю с грибами нужно бросить разрезанную луковицу или картофелину. В ядовитых грибах есть элемент - тирозиназа, он окрасит срез овощей в синий или темный цвет.