Спуск тел трех погибших на Эльбрусе перенесли на воскресенье

На Эльбрусе третий день продолжается снежная буря. Поэтому эвакуацию тел трех альпинистов решено перенести, сообщили "РГ" в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

Напомним, с 23 на 24 сентября на склоне самой высокой точки Европы погибли пять человек. Из-за снежной бури в заложниках стихии оказались 14 альпинистов, которых позже удалось спасти. Тем не менее, на горе остались тела трех восходителей, добраться до которых пока невозможно из-за плохой погоды.

Предположительно, поисковые работы на Эльбрусе возобновят в воскресенье, когда на горе стихнет ветер.

Тем временем, из 11 госпитализированных альпинистов двоих выписали, так как они пошли на поправку. Еще одному, сломавшему ногу во время спуска с вершины, провели операцию. Как отметили в министерстве здравоохранения КБР, здоровью пациентов ничего не угрожает.