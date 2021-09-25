Рестайлинговый Kia Cerato. Телематика, новая эмблема и те же моторы

Kia начала продажи обновленного Cerato. Рестайлинговый седан стал первой моделью бренда на российском рынке, получившей новую эмблему корейской марки. Кроме того, автомобиль обзавелся заводским комплексом телематики Kia Connect, изменился визуально, но сохранил прежние моторы и коробки.

Очень часто бывает, что автомобильные компании в угоду маркетинговым приемам любое изменение, которое произошло с автомобилем, называют словом новый. Но ребята из Kia не стали лукавить - во время презентации Cerato именовался исключительно как обновленный. Четвертое поколение седана появилось на рынке в 2018 году, сейчас пришло время освежить модель.

Решетка радиатора автомобиля теперь не имеет разграничений с фарами: они представлены как бы единым элементом, визуально увеличивающим автомобиль в ширину. Также модель получила новую головную оптику с двойной полосой дневных ходовых огней. Незначительно изменилась конфигурация бампера, сохранившая большие ниши по бокам. На капоте седана появился новый логотип бренда.

Фото: Пресс-служба Kia

Сзади теперь другой бампер, а также форма и оформление фонарей. В целом все изменения произошли в ключе новой дизайнерской концепции Kia, названной "Единство противоположностей" (Opposites United). Чуть подтянули личико, сделали седан более агрессивным. Стало ли лучше - пусть каждый решает сам. Вопрос дизайна - это дело вкуса.

В Южной Корее Kia K3 (а именно под этим именем продается седан на родине) обзавелся виртуальной приборкой, большой 10,25-дюймовой мультимедийкой и двухцветным салоном. Но до нас все эти новшества не доехали. Поэтому изменений внутри нет. Тут по-прежнему дефлекторы вентиляции в стиле старшей модели Stinger, используются глянцевые вставки в отделке интерьера, а в топовой версии Gt Line обивка потолка черной тканью, руль усеченной формы.

Фото: Пресс-служба Kia

Приятная особенность Cerato для российского рынка - в автомобилях всех комплектаций есть восьмидюймовый цветной дисплей мультимедийки. Он поддерживает Apple Carplay и Android Auto, причем по беспроводной технологии. Так что теперь вы можете спокойно пользоваться Яндекс Навигатором или, например, Яндекс Картами, если, конечно, они у вас установлены на смартфоне.

Но все-таки главная "фишка" модели - это телематика Kia Connect. Cerato первым из модельной линейки корейского бренда получил передовой комплекс. Установив приложение на свое устройство, вы можете активировать различные функции автомобиля удаленно (выключать или выключать двигатель, прогревать салон), получать информацию о состоянии машины в любое время (сколько осталось бензина, закрыты ли все двери, есть ли неисправности).

Впервые в этом классе появилась возможность поделиться своим "железным конем" с родственниками или друзьями. Человеку нужно только скачать приложение, затем вы добавляете его номер телефона к своему аккаунту, и все - он может пользоваться вашим Cerato.

Фото: Пресс-служба Kia

Во время теста удалось познакомиться с Kia Connect. У нас все работало, ничего не глючило и не зависало. Но тут нужно понимать, что только при длительной эксплуатации можно поймать все баги. Так что в будущем уже сами владельцы Cerato должны поделиться информацией с корейцами.

Кстати, первые три года за услугу покупателям модели платить не придется. Что будет дальше - в Kia не говорят, но оговариваются, что цена будет "не выше, чем у конкурентов". Впрочем, вы легко можете отказаться от телематики и ни за что не платить. В то же время в компании уверены, что к 2025 году к Kia Connect подключатся 350 тысяч российских машин.

Еще один вопрос - это стабильность сети. Даже в Подмосковье есть места, где со связью не очень, что уж говорить о регионах. Система автоматически умеет переключаться на другого оператора, но если вообще не ловит, то продвинутый Cerato превратится в обычную машину без всяких навороченных функций. Тут уж ничего не поделаешь.

Фото: Пресс-служба Kia

Также седан получил большой комплекс Drive Wise. В него вошел ряд систем помощи водителю, среди которых контроль слепых зон, система предотвращение фронтального столкновения, предотвращения выезда из полосы движения, ассистент движения в полосе, контроль внимания водителя, интеллектуальный круиз-контроль со Stop&Go и другие.

Что касается технических изменений, то их нет. Корейцы решили ничего не придумывать и оставить те же двигатели и коробки. Cerato предлагается с бензиновыми "атмосферниками" мощностью 128 (1,6 литра) и 150 л.с (2,0 литра). Первый агрегатируется МКП и "автоматом", для более мощного варианта предложена только автоматическая трансмиссия. Ничего не изменилось и по части подвески и шумоизоляции. Поэтому и впечатления от автомобиля такие же.

Cerato с двухлитровым мотором обеспечивают динамичную езду прежде всего в городском трафике - именно на мегаполис настроен и отклик педали "газа", и точки переключений "автомата". Если вы захотите быстро ускориться, мотор ответит на это безумным рыком. Переход в спортивный режим лишь чуть-чуть улучшает ситуацию.

Фото: Пресс-служба Kia

Расход топлива в смешанном режиме не превысил 10 л/100 км, и это при том, что в бензобак официально разрешено лить 92-й бензин.

Подвеска неизменно транслирует в салон мелкие дорожные неровности, но зато на изъянах большего калибра седан не соскакивает с траектории, шасси умело гасит колебания кузова, боковые крены умеренны, а вертикальной раскачки на волнах асфальта нет и в помине.

Главный минус - это шумоизоляция. Особенно это ощущается на втором ряду. Впрочем, и спереди звуки от мотора и шин отчетливо проникают в салон. С другой стороны, кто сказал, что в этом классе должны быть идеальные машины?

В Kia главным конкурентом обновленного Cerato видят в Octavia с мотором 1.4 литра (150 л.с.) и 8-дипазонным "автоматом". Но корейцы отмечают, что Skoda стоит на 130 тысяч рублей дороже. Правда, забывают о том, что у "чеха" огромный багажник и чуть больше жизненного пространства у пассажиров сзади, ради этих плюсов многие Octavia и покупают.

Фото: Пресс-служба Kia

Кроме того, еще одним соперником Cerato за кошельки россиян была названа Toyota Corolla. Только при схожих комплектациях за "японца" надо будет заплатить на 205 тысяч больше.

Цены же на седан от Kia теперь стартуют от 1 394 900 рублей. Вне зависимости от комплектации Cerato, как уже говорилось, оснащается мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, Bluetooth и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также мультифункциональным рулевым колесом с регулировкой по высоте и вылету, камерой заднего вида, светодиодными ДХО, передними подушками безопасности, помощниками при трогании в гору и экстренном торможении, полноразмерной запаской.

А начальная версия уже оснащена кондиционером, зеркалами заднего вида с электроприводом и подогревом, подогревом передних сидений и форсунок стеклоомывателя, колесами на стальных 15-дюймовых дисках.

Топовое исполнение GT Line+ обойдется в 1 829 900 рублей. Но не стоит забывать, что все эти рекомендованные цены в шоу-румах не встретишь. Дефицит машин позволяет дилерам продавать автомобили с дополнительным оборудованием на сотни тысяч рублей. И, как ранее рассказывала "РГ", в Kia даже пытаются успокоить дилерские аппетиты.