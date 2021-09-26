Администрация нацпарка "Бикин" переехала в новое здание

В селе Красный Яр Пожарского района Приморского края, где находится визит-центр национального парка "Бикин", открыли новый офис особо охраняемой территории и многофункциональную библиотеку. Оба объекта построены под патронажем Центра "Амурский тигр" при поддержке организаций-спонсоров, сообщает пресс-служба центра.

Открытие было приурочено к Дню тигра.

Красный Яр - село, где живет коренной народ Дальнего Востока, - удэгейцы. Оно расположено в 600 километрах к северу от Владивостока, на берегу реки Бикин. Уже несколько лет здесь находится офис национального парка "Бикин", и здесь же живут многие сотрудники ООПТ. Раньше офис находится в местной школе, это не мешало учебному процессу, но накладывало определенные ограничения на работу администрации резервата. Теперь таких сложностей не будет.

Прежде чем открыть новый офис, шаман Любовь Пассар провела обряд, попросив у духов благословения, мира и добра дорогим гостям и доброго пути их добрым делам.

Красную ленточку, которую традиционно режут ножницами, министру юстиции России и председателю Наблюдательного совета Центра "Амурский тигр" Константину Чуйченко вместе с директором нацпарка Алексеем Кудрявцевым пришлось рубить топором. По том они прикрепили ее кусочки к стилизованной брусчатой коновязи. После чего Алексей Кудрявцев первой впустил в помещение кошку.

Здание офиса возвели на свайном фундаменте из клееного бруса - эта технология уже хорошо зарекомендовала себя в условиях местного климата, такие строения удобны в эксплуатации и экологичны. В нем размещены рабочие кабинеты администрации учреждения с полноценным техническим оснащением, отдел охраны, архив, кабинет для переговоров, бытовые помещения и созданы все удобства.

"Мы открываем новый офис нацпарка "Бикин". Это важно, потому что люди, которые охраняют природу, должны иметь достойные условия для работы. Это будет мотивировать их к тому, чтобы свою деятельность осуществлять более эффективно и качественно, отдавая себя делу охраны природы. От лица Центра "Амурский тигр" хочу сказать, чтобы мы будем и дальше продолжать свою деятельность. Надо сделать все, чтобы нацпарк стал градо- или поселкообразующим предприятием на всей близлежащей территории", - сказал Константин Чуйченко.

В тот же день была открыта библиотека, которая, как планируется, станет для местных жителей еще и местом для просмотров кино и занятий детских кружков. Здесь же разместится шахматный клуб "Белая ладья". К слову, Константин Чуйченко стал первым зарегистрированным посетителем библиотеки - ему вручили читательский билет.

"Тигр и коренные малочисленные народы севера Приморья - важные туристические бренды региона. И в данном случае, нацпарк должен выступить неким гарантом того, что охране природы и быту местных сообществ не будет нанесен вред. В этом благородном стремлении Центр "Амурский тигр" всегда готов оказать поддержку", - заметил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Обустройство Красного Яра и введение там в строй новых объектов уже стало традиционным. Так. накануне Дня тигра в 2019 году там были сданы новые здания администрации сельского поселения и опорного пункта полиции с квартирой для участкового. Тогда же Константин Чуйченко пообещал, что в селе появится детский сад. Сад, а вместе с ним и шестиквартирный жилой дом появились через год. Все эти объекты были построены благодаря АНО "Центр "Амурский тигр".

Справка "РГ"

На сегодняшний день популяция амурского тигра на территории России насчитывает более 600 особей: около 480-500 тигров обитает в Приморье, 100-120 в Хабаровском крае, около 20 в Еврейской автономной области и как минимум три тигра - в Амурской области. Более точную цифру специалисты получат после проведения следующего сплошного учета.