Администрация нацпарка "Бикин" переехала в новое здание

Новости

Генсек ООН прокомментировал ситуацию с ядерным вооружением в мире 08:31
У некоторых бюджетников с 1 октября вырастет зарплата 07:32
В Китае более 10 человек пропали без вести после схода оползня 07:17
Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на три километра 07:01
Эпидемиолог: Около 1,4% граждан имеют проблемы с обонянием еще до COVID-19 06:24
В штате Монтана три человека погибли при сходе поезда с рельсов 05:41
МВД планирует усилить контроль за мигрантами в РФ с помощью IT-технологий 05:22
Юрист назвал самый популярный прием телефонных мошенников 04:30
Власти Ирландии отменили обязательный карантин в отелях для туристов 04:15
Вильфанд пообещал "золотую осень" жителям центра европейской части России 03:24
Трамп: От участия в выборах меня удержит только плохой звонок врача 02:49
Роспотребнадзор: При коллективном иммунитете в 80% COVID-19 станет сезонным 02:22
Стерлинг снялся с боя против россиянина Яна за титул чемпиона UFC 01:37
Усик победил Джошуа и завоевал четыре титула чемпиона мира в тяжелом весе 01:26
Журнал "Родина" стал лауреатом Беляевской премии 00:40
Газизов поздравил "Спартак" и болельщиков с победой над "Уфой" 25.09.2021
Лавров разъяснил угрозу американского "саммита демократий" 25.09.2021
Зелимхан Бакаев: Только мы виноваты в такой реакции трибун 25.09.2021
Дефицит бумаги грозит кризисом розничной торговле США 25.09.2021
Экс-арбитры Хусаинов и Федотов раскритиковали пенальти на Дзюбе 25.09.2021
Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Москве 25.09.2021
Нурмагомедов поддержал Усика перед боем с Джошуа 25.09.2021
Лавров пояснил позицию России в отношении западных санкций 25.09.2021
Российский бизнес во время пандемии сократил расходы 25.09.2021
Лавров подтвердил проведение переговоров по стратегической стабильности 25.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
26.09.2021 07:49
Рубрика: Общество

Администрация нацпарка "Бикин" переехала в новое здание

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Пресс-служба АНО "Центр "Амурский тигр" Фото: Пресс-служба АНО "Центр "Амурский тигр"
Фото: Пресс-служба АНО "Центр "Амурский тигр"

В селе Красный Яр Пожарского района Приморского края, где находится визит-центр национального парка "Бикин", открыли новый офис особо охраняемой территории и многофункциональную библиотеку. Оба объекта построены под патронажем Центра "Амурский тигр" при поддержке организаций-спонсоров, сообщает пресс-служба центра.

Открытие было приурочено к Дню тигра.

Красный Яр - село, где живет коренной народ Дальнего Востока, - удэгейцы. Оно расположено в 600 километрах к северу от Владивостока, на берегу реки Бикин. Уже несколько лет здесь находится офис национального парка "Бикин", и здесь же живут многие сотрудники ООПТ. Раньше офис находится в местной школе, это не мешало учебному процессу, но накладывало определенные ограничения на работу администрации резервата. Теперь таких сложностей не будет.

Фото: iStock
В Приморье выросла популяция амурских тигров

Прежде чем открыть новый офис, шаман Любовь Пассар провела обряд, попросив у духов благословения, мира и добра дорогим гостям и доброго пути их добрым делам.

Красную ленточку, которую традиционно режут ножницами, министру юстиции России и председателю Наблюдательного совета Центра "Амурский тигр" Константину Чуйченко вместе с директором нацпарка Алексеем Кудрявцевым пришлось рубить топором. По том они прикрепили ее кусочки к стилизованной брусчатой коновязи. После чего Алексей Кудрявцев первой впустил в помещение кошку.

Здание офиса возвели на свайном фундаменте из клееного бруса - эта технология уже хорошо зарекомендовала себя в условиях местного климата, такие строения удобны в эксплуатации и экологичны. В нем размещены рабочие кабинеты администрации учреждения с полноценным техническим оснащением, отдел охраны, архив, кабинет для переговоров, бытовые помещения и созданы все удобства.

"Мы открываем новый офис нацпарка "Бикин". Это важно, потому что люди, которые охраняют природу, должны иметь достойные условия для работы. Это будет мотивировать их к тому, чтобы свою деятельность осуществлять более эффективно и качественно, отдавая себя делу охраны природы. От лица Центра "Амурский тигр" хочу сказать, чтобы мы будем и дальше продолжать свою деятельность. Надо сделать все, чтобы нацпарк стал градо- или поселкообразующим предприятием на всей близлежащей территории", - сказал Константин Чуйченко.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
"Роза Хутор" и ученые разработают "зеленый" стандарт для курортной индустрии

В тот же день была открыта библиотека, которая, как планируется, станет для местных жителей еще и местом для просмотров кино и занятий детских кружков. Здесь же разместится шахматный клуб "Белая ладья". К слову, Константин Чуйченко стал первым зарегистрированным посетителем библиотеки - ему вручили читательский билет.

"Тигр и коренные малочисленные народы севера Приморья - важные туристические бренды региона. И в данном случае, нацпарк должен выступить неким гарантом того, что охране природы и быту местных сообществ не будет нанесен вред. В этом благородном стремлении Центр "Амурский тигр" всегда готов оказать поддержку", - заметил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Обустройство Красного Яра и введение там в строй новых объектов уже стало традиционным. Так. накануне Дня тигра в 2019 году там были сданы новые здания администрации сельского поселения и опорного пункта полиции с квартирой для участкового. Тогда же Константин Чуйченко пообещал, что в селе появится детский сад. Сад, а вместе с ним и шестиквартирный жилой дом появились через год. Все эти объекты были построены благодаря АНО "Центр "Амурский тигр".

Справка "РГ"

На сегодняшний день популяция амурского тигра на территории России насчитывает более 600 особей: около 480-500 тигров обитает в Приморье, 100-120 в Хабаровском крае, около 20 в Еврейской автономной области и как минимум три тигра - в Амурской области. Более точную цифру специалисты получат после проведения следующего сплошного учета.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Лавров разъяснил угрозу американского "саммита демократий"
У некоторых бюджетников с 1 октября вырастет зарплата
Роспотребнадзор: При коллективном иммунитете в 80% COVID-19 станет сезонным
Юрист назвал самый популярный прием телефонных мошенников
Вильфанд пообещал "золотую осень" жителям центра европейской части России
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году