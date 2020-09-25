У границ нацпарка "Бикин" появились детский сад и жилой дом

Сегодня в селе Красный Яр Пожарского района Приморья, где расположен визит-центр национального парка "Бикин" и проживает большое количество сотрудников особо охраняемой природной территории, торжественно сдали детский сад и шестиквартирный жилой дом. Мероприятия приурочили к Дню амурского тигра.

Социальные объекты были построены благодаря АНО "Центр "Амурский тигр". Год назад там заработали пекарня, дом быта и пункт полиции. Тогда же министр юстиции РФ и председатель наблюдательного совета центра Константин Чуйченко пообещал, что в селе построят детский сад.

Его в поселке не было, работала только дошкольная группа при школе, куда ходили 22 ребенка. Еще 10 малышей посещали кратковременную группу, созданную по просьбе родителей и работающую до 13 часов.

Общая площадь нового сада, который назвали "Тигренок", - 657 квадратных метров. Он рассчитан на три группы полного дня по 15 человек каждая, с отдельными входами, спальнями, игровыми, санузлами и уличными площадками. По словам директора национального парка "Бикин" Алексея Кудрявцева, в поиске удобного участка помогла администрация поселка. Фундамент здания стоит на сваях, само здание собрано из клееного бруса. По этой же технологии сделан и шестиквартирный жилой дом. Квартиры с удобствами площадью около 50 квадратных метров.

Перерезая ленточку на входе в жилой дом, Константин Чуйченко заметил: для того, чтобы люди эффективно работали, они должны жить в нормальных условиях и получать достойную заработную плату.

- Я всех хотел поблагодарить всех, кто помогал "Центру "Амурский тигр" в реализации этого проекта. В нашей кассе нет ни одного бюджетного рубля. Все деньги, которые мы используем в наших проектах, - негосударственные, деньги, которые нам любезно предоставили наши спонсоры, - заметил он.

По его словам, социальные объекты имеют особое значение для села. Жизнь становится более комфортной, и на родину возвращаются те, кто давно отсюда уехал. Например, вернулись две семьи, которые жили в Хабаровске и Владивостоке.

- Люди потянулись к природе, потому что природа здесь дает прекрасное ощущение жизни, а мы, в свою очередь, создаем достойные условия труда. Охраняя тигра, не думать о людях нельзя. Надеюсь, Красный Яр станет центром притяжения удэгейского народа и возрождения удэгейской культуры, - заметил он.

По мнению Алексея Кудрявцева, именно развитие села поможет Красному Яру не чувствовать свою оторванность от большой земли и возрождать традиции благодаря преемственности поколений.

- Необходимо, чтобы в село возвращалась молодежь, ведь традиции хранятся тогда, когда есть кому из передать, - сказал он. - Первое, что интересует людей, собирающихся вернутся в родные места, конечно работа, жилье, возможность медицинского обслуживания и наличие места в детском садике. Сегодня мы можем предоставить тем жителям, так сказать "полный пакет". Введение в строй уютного, красивого, экологически чистого здания дошкольного учреждения - это завершение серьезного этапа в создании современной инфраструктуры села Красный Яр. Мы уверены в том, что благодаря Центру "Амурский тигр" и национальному парку жизнь местного населения стала комфортной, мы видим, что к нам начали возвращаться молодые люди, получившие высшее и среднее специальное образование. В средней школе села появился молодой педагог, приехавший из Лучегорска, в штате национального парка - сотрудники с профильным высшим образованием, все уроженцы села Красный Яр.

Справка "РГ"

Национальный парк "Бикин" был образован в 2015 году. В 2018 межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия официально объявил о включении долины реки Бикин, которая проходит по территории парка, в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Центральный Сихотэ-Алинь". "Бикин" стал первым и пока является единственным в России национальным парком, в уставе которого прописана задача не только охраны природы, но и поддержки среды обитания, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.