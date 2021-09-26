Армин Лашет недоволен результатами экзит-поллов на выборах в бундестаг

Кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на прошедших сегодня выборах в бундестаг ФРГ Армин Лашет выразил недовольство данными экзит-поллов. Как сообщает ТАСС, немецкий политик назвал свидетельствующие об упорной гонке результаты голосования беспрецедентными.

"Мы не можем быть удовлетворены результатами", - сказал Лашет. Вместе с тем, по его словам "исход выборов еще полностью не определен".

Напомним, согласно данным экзит-полла телеканала ARD, ХДС/ХСС и социал-демократы из партии СДПГ набирают по 25 процентов голосов избирателей. Это худший результат за всю историю германского консервативного блока. Телеканал ZDF даже отдает небольшое преимущество СДПГ - 26%, против 24% у ХДС/ХСС.

Несмотря на это, Лашет выразил готовность сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС, а также поблагодарил канцлера Ангелу Меркель, которая с формированием нового кабмина сложит с себя полномочия главы правительства Германии.