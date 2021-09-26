Новости

Число военнослужащих с коронавирусом сократилось до 1359 21:19
Армин Лашет недоволен результатами экзит-поллов на выборах в бундестаг 21:16
Сборная России по мини-футболу проиграла в 1/4 финала ЧМ Аргентине 21:12
Вышел тизер второго сезона "Бриджертонов" 21:07
Жительница Воронежа продала свой дом и перевела деньги мошенникам 20:44
В Таганроге шесть детей попали в больницу после посещения бассейна 20:35
Airbus планирует выпустить самолет на водородном топливе 20:26
Умер саксофонист Джеймса Брауна и Вана Моррисона Пи Ви Эллис 20:23
Путин оценил шутку Жириновского 19:54
Актер и режиссер Христо Ганев умер на 98-м году жизни 19:45
Сборы "Дюны" в РФ превысили миллиард рублей 19:36
Еврокомиссар спрогнозировал проблемы с газом в Европе до конца зимы 19:31
Трейлер: Netflix выпустит второй сезон "Короля тигров" в ноябре 19:23
Netflix показал сцены из "Ведьмака" с Нивелленом и Цири 19:11
Вышел трейлер четвертого сезона "Кобры Кай" 18:47
В ПФР предупредили о рисках при получении пенсии за умершего человека 18:44
ЛНР: В Донбассе уничтожен украинский беспилотник 18:28
Названа стоимость полета в космос на "Союзе" для туриста 18:20
Тела погибших на Эльбрусе альпинистов спустили на высоту 5100 метров 18:13
Минск: Как ученым удалось по капле крови восстановить внешность человека 18:10
Эксперт объяснил, почему российские туристы не летают в космос 17:43
Вышел новый трейлер четвертого сезона "Очень странных дел" 17:29
В парке "Патриот" финишировал велопробег в честь 80-летия битвы под Москвой 17:20
По "Ведьмаку" снимут еще один сериал - для детей 17:20
Исследование: треть россиян не дают детям деньги 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
26.09.2021 21:16
Рубрика: В мире

Армин Лашет недоволен результатами экзит-поллов на выборах в бундестаг

Текст: Александр Гусаров

Кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на прошедших сегодня выборах в бундестаг ФРГ Армин Лашет выразил недовольство данными экзит-поллов. Как сообщает ТАСС, немецкий политик назвал свидетельствующие об упорной гонке результаты голосования беспрецедентными.

Фото: Clemens Bilan - Pool/Getty Images
Телеканал ARD объяснил публикацию результатов до выборов в Германии

"Мы не можем быть удовлетворены результатами", - сказал Лашет. Вместе с тем, по его словам "исход выборов еще полностью не определен".

Напомним, согласно данным экзит-полла телеканала ARD, ХДС/ХСС и социал-демократы из партии СДПГ набирают по 25 процентов голосов избирателей. Это худший результат за всю историю германского консервативного блока. Телеканал ZDF даже отдает небольшое преимущество СДПГ - 26%, против 24% у ХДС/ХСС.

Несмотря на это, Лашет выразил готовность сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС, а также поблагодарил канцлера Ангелу Меркель, которая с формированием нового кабмина сложит с себя полномочия главы правительства Германии.

В мире Европа Германия Парламентские выборы в Германии

Главное сегодня

Три российских Су-35 сопроводили В-52Н ВВС США над Тихим океаном
Песков назвал "глупостью" возможные новые санкции США против россиян
В Кремле заявили о готовности "Газпрома" к увеличению поставок в Европу
Встреча президента с лидерами прошедших в Госдуму партий. Главное
На место крушения Ан-26 под Хабаровском прибыли специалисты МАК
Как отличается жизнь за границей от российских реалий
Что будет с ценами на билеты после открытия авиасообщения с Беларусью