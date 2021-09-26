Минск: Как ученым удалось по капле крови восстановить внешность человека

Благодаря реализации программы "ДНК-идентификация", успешно реализованной за истекшие четыре года учеными Союзного государства, повышена эффективность обеспечения безопасности ее граждан, гарантированно утверждают разработчики отечественного проекта в области прикладной генетики.

А отцами-основателями уникальных разработок, информирует БЕЛТА, считаются исследователи Института общей генетики имени Вавилова РАН и их коллеги из белорусского института генетики и цитологии национальной академии наук.

Аналитики поясняют, что актуальность программы заложена уже на уровне ее идеи и целей, которые сводятся к отработке технологий генетической идентификации граждан, проживающих в регионах двух стран - России и Беларуси.

Во-первых, уточняет белорусский академик Александр Кильчевский, ДНК-идентификация дает в руки криминалистам и медикам уникальные инструменты и методики, необходимые во время проведения судебно-медицинских экспертиз, диагностики и лечения распространенных заболеваний. Кроме того, создана технология определения внешности неизвестного по образцу его ДНК.

В частности, разработаны 36 маркеров, которые позволяют определить по ДНК человека цвет его глаз, а еще 31 маркер - цвет волос. Получены и методики определения вероятного возраста человека из оставленных им образцов крови, слюны и волос. Причем, погрешность на основе анализа составляет не более четырех лет.

Сейчас задача ученых, по словам белорусского академика, состоит в том, чтобы повсеместно внедрить эти методы в работу криминалистов, получить подтверждение их действенности от государственного комитета судебных экспертиз.

Большую помощь окажут новейшие технологии и кадровикам предприятий. Генетические маркеры станут незаменимыми при подборе спасателей, сотрудников спецподразделений, пилотов, авиадиспетчеров - специалистов, от которых зависят жизни многих людей.

Совместная программа микробиологов Союзного государства позволила создать для практической медицины и генетические механизмы определения рисков широко распространенных заболеваний. Уже завершается, в частности, работа по поиску клинических и генетических маркеров у пациентов с кардиомиопатиями. Их цель - предупреждение случаев внезапной остановки сердца. Новый метод, подтвердили ученые, уже позволил в 33 процентах случаев обнаружить генные мутации, ответственные за развитие патологических заболеваний.

Естественно, что ДНК-идентификация, подчеркнул академик, связана с использованием биологических реактивов, которые долгое время в Беларуси приобретали за рубежом. А теперь, благодаря финансированию Союзного государства, Институтом биоорганической химии разработано три опытных набора реагентов, предназначенных для определения маркеров риска развития широко распространенных заболеваний. Немаловажно и то, что они существенно дешевле импортных аналогов, а главное - является гарантией от любых потрясений на мировом рынке.

И хотя программа Союзного государства близка к завершению, в Национальной академии наук Беларуси параллельно уже подготовлен проект его очередного этапа - "ДНК-идентификация-2". Он нацелен на разработку технологий генетической идентификации биологических объектов, которые пользуются повышенным вниманием криминальных элементов, информирует агентство.