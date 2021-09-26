На какой скорости автомобиль максимально экономичен

Бывают случаи, когда водителю необходимо ехать с максимальной экономичностью, чтобы дотянуть до ближайшей бензоколонки или вписаться в бюджет поездки. Какие приемы помогут в такой ситуации и какая скорость является максимально экономичной?

Начнем с того, что ориентироваться на показатели экономичности, указанные в спецификациях транспортного средства и автомобильных мануалах, не имеет смысла. Случается, что приводимые в таких документах данные лишь приближаются к значениям реального расхода.

Однако по большей части к "задокументированному" параметру следует прибавлять литр, несколько литров, а то и вовсе удваивать литраж, если движение осуществляется на крупном и тяжелом полноприводном автомобиле, в неблагоприятных условиях (заторы, езда по бездорожью, на пониженной передаче и т.п.).

Почему имеют место такие расхождения? Дело в том, что любая из методик подсчета расхода проводится в тепличных условиях, а именно - на стендах, где автомобиль лишь имитирует разгоны, торможения и ускорения, типичные для движения за городом, в городе и в смешанном режиме.

К примеру, по стандартам европейской оценочной методики результаты расхода для городских условий снимаются, когда автомобиль разгоняется до 50 км/ч за нескончаемые 26 секунд. При этом имитируются в том числе остановки перед светофором и неизменно неспешный набор скорости. При оценке же параметров движения в смешанном цикле за отправную точку берется движение со скоростью до 70 км/ч. При этом в машине выключаются все потребители электроэнергии и используются шины с минимально допустимым протектором, чтобы снизить потери энергии на трение.

Понятно, что в реальных условиях следовать такой манере езды проблематично - вы будете мешать другим участникам движения, да и поддерживать ровный темп езды, способствующей экономичности, вряд ли получится. То же касается и езды без включенной светотехники и кондиционера - ночью и в жару ехать так вряд ли получится.

Тем не менее, если перед вами стоит задача сэкономить горючее по максимуму, то скоростной режим в 75 км/ч окажется оптимальным. Держать такую скорость в городе при отсутствии пробок, к слову, вполне реально, если позволяют скоростные ограничения. Что же касается алгоритма набора скорости, то для максимальной экономии следует стартовать так, как делают испытатели на стенде - разгоняться до 50 км/ч за те самые 26 с и при этом следить, чтобы стрелка тахометра не залезала выше отметки 1500 об/мин.

На трассе же для максимальной экономии придется перестроиться в крайний правый ряд и поддерживать крейсерские 75 - 80 км/ч. Идеально, если удастся пристроиться за таким же тихоходом (фурой, грузовым фургоном, дедушкой на старых "Жигулях" и т.п.). Тогда потребление топлива удастся снизить в еще в большой степени из-за снижения лобового сопротивления.

Еще один важный момент связан с выбором правильной передачи в трансмиссии. Желательно активировать наивысшую, прямую передачу, для чего в случае с автоматизированными коробками, возможно, придется активировать ручной режим. По возможности переключайтесь "вверх" не мешкая, например, сразу после "второй" включайте "четвертую" и следите, чтобы стрелка тахометра оставалась на низких оборотах.

Вместе с тем, если позволяют условия движения, будет не лишним отключить климатическую установку и другие мощные потребители электроэнергию, что также внесет вклад в экономичность езды. Так, работающие фары требуют дополнительно около 0,5 л/100 км, поэтому лучше в светлое время суток пользоваться дневными ходовыми огнями или противотуманками. Еще один лайфхак - поднять давление в колесах на 0,2 бара - так можно рассчитывать на снижение расхода топлива.

В любом случае помните, что "овощная" манера езды наверняка вызовет раздражение у соседей по потоку. Поэтому, повторимся, держитесь в тихоходном правом ряду.