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26.09.2021 07:01
Рубрика: Происшествия

Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на три километра

Текст: Анна Бондаренко

Утром 26 сентября 2021 года ученые Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и Камчатского филиала геофизической службы РАН зафиксировали на вулкане Карымский пепловый выброс, сообщает пресс-служба регионального Главка МЧС.

Фото: AFP/DESIREE MARTIN
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Высота пеплового столба составила до три километра. По информации спасателей, пепловый шлейф ушел на запад, в сторону Мильковского района. На его пути находятся села Пущино и Шаромы.

"Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", - говорится в сообщении.

В сентябре Карымский несколько раз выбрасывал пепел. Так, выброс был зарегистрирован 24, а также 15 и 16 сентября. Причем 16-го исполин "выстрелил" пеплом два раза за сутки.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.

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