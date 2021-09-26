Спасатели начали спуск тел погибших на Эльбрусе альпинистов

В воскресенье, 26 сентября, как только позволила погода, возобновилась операция по спуску тел троих погибших на склонах Эльбруса альпинистов. Еще утром к месту их гибели отправились 22 представителя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Проведение операции осложнили порывистый ветер и низкая температура. По информации пресс-службы МЧС, в 16:10 мск спасатели спустили тела троих погибших на Эльбрусе альпинистов на высоту 5100 метров. Как пояснили в ведомстве, дальнейшая транспортировка проводится с помощью транспортного средства на гусеничном ходу.

Видео поисковой операции размещено на официальной странице в Instagram Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Напомним, группа из 20 альпинистов попала в снежную бурю в ночь с 23 на 24 сентября. Пять человек погибли, остальные получили тяжелые обморожения лиц и конечностей.