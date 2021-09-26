Видео: Спасатели выдвинулись на Эльбрус за телами альпинистов

В КБР спасатели выдвинулись на Эльбрус для транспортировки тел погибших в ночь на 24 сентября альпинистов. Информация об этом размещена на официальной странице в Instagram Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Сообщается, что подъем, в котором задействовано 22 человека личного состава, осложняется порывистым ветром и низкой температурой. Ранее появилась информация о переносе из-за непогоды операции по спуску с Эльбруса тел трех погибших при восхождении альпинистов.

Напомним, 23 сентября на высоте свыше пяти тысяч метров в сильнейший буран попала большая группа альпинистов. В поход пошли 19 человек, спасти удалось только 14 из них. Тела двоих погибших спасатели уже спустили вниз.

Из-за смерти людей следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как выяснилось, в группе альпинистов почти не было профессионалов. В их поиске участвовали 69 специалистов и 16 единиц техники. После неудачного покорения Эльбруса было госпитализировано 11 человек. Четверых уже выписали, семеро остаются в Республиканской больнице Нальчика с обморожениями и ушибами. После трагедии с пятью погибшими власти Кабардино-Балкарии рассматривают возможность усилить на законодательном уровне меры безопасности при восхождении на Эльбрус.