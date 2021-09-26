Новости

Видео: Спасатели выдвинулись на Эльбрус за телами альпинистов 13:31
В Вуппертале приостановили голосование из-за бомбы Второй мировой войны 13:08
Умер основатель и вокалист группы Status Quo Алан Ланкастер 13:01
На выборах в Берлине за порядком следят почти две тысячи полицейских 13:00
Защита остановила энергоблок Калининской АЭС 12:59
Названы лучшие города для построения карьеры в России 12:36
Более 650 жителей Северной Осетии записались в солдаты-контрактники 12:29
В Крыму оценили вероятность силового захвата Крыма Украиной 12:28
Умер экс-футболист "Зенита" Сергей Герасимец 12:10
Карасев назначен главным арбитром матча "Порту" - "Ливерпуль" 12:04
Нарышкин: Россия готова к усилению НАТО в киберсфере 11:48
Глава СВР назвал непрофессиональным доклад разведки США о происхождении COVID 11:41
Оперштаб: В Москве выявлено 3 275 новых случаев COVID-19 11:40
Калифорния исключит слово "иностранец" из законов штата 11:37
Украинцам предложили платить за газ в полтора раза больше 11:31
Россия улучшит защиту от баллистических ракет 11:25
МЧС: В Сочи ослабевает действие циклона, затопившего город 11:21
В столичном регионе введен "желтый" уровень погодной опасности 10:28
Лавров: Мали обратилась к российской ЧВК для помощи в борьбе с терроризмом 10:17
В Роспотребнадзоре рассказали, чего ждать от мутаций коронавируса 09:40
На место крушения Ан-26 под Хабаровском прибыли специалисты МАК 09:32
Генсек ООН прокомментировал ситуацию с ядерным вооружением в мире 08:31
В Китае более 10 человек пропали без вести после схода оползня 07:17
Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на три километра 07:01
Эпидемиолог: Около 1,4% граждан имеют проблемы с обонянием еще до COVID-19 06:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
26.09.2021 13:31
Рубрика: Происшествия

Видео: Спасатели выдвинулись на Эльбрус за телами альпинистов

Текст: Татьяна Павловская

В КБР спасатели выдвинулись на Эльбрус для транспортировки тел погибших в ночь на 24 сентября альпинистов. Информация об этом размещена на официальной странице в Instagram Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Фото: ТАСС
Тишковец объяснил гибель туристов на Эльбрусе "черной метелью"

Сообщается, что подъем, в котором задействовано 22 человека личного состава, осложняется порывистым ветром и низкой температурой. Ранее появилась информация о переносе из-за непогоды операции по спуску с Эльбруса тел трех погибших при восхождении альпинистов.

Напомним, 23 сентября на высоте свыше пяти тысяч метров в сильнейший буран попала большая группа альпинистов. В поход пошли 19 человек, спасти удалось только 14 из них. Тела двоих погибших спасатели уже спустили вниз.

Из-за смерти людей следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как выяснилось, в группе альпинистов почти не было профессионалов. В их поиске участвовали 69 специалистов и 16 единиц техники. После неудачного покорения Эльбруса было госпитализировано 11 человек. Четверых уже выписали, семеро остаются в Республиканской больнице Нальчика с обморожениями и ушибами. После трагедии с пятью погибшими власти Кабардино-Балкарии рассматривают возможность усилить на законодательном уровне меры безопасности при восхождении на Эльбрус.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария РГ-Видео

Главное сегодня

Глава СВР назвал непрофессиональным доклад разведки США о происхождении COVID
На место крушения Ан-26 под Хабаровском прибыли специалисты МАК
Лавров: Мали обратилась к российской ЧВК для помощи в борьбе с терроризмом
Генсек ООН прокомментировал ситуацию с ядерным вооружением в мире
Вильфанд пообещал "золотую осень" жителям центра европейской части России
Как заложить драгоценности и не стать жертвой мошенников
Чем объяснить рост насилия в молодежной среде