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Сборы "Дюны" в РФ превысили миллиард рублей

Новости
    26.09.2021, 19:36
Текст:   Юлия Авакова

Российские сборы "Дюны", амбициозной экранизации фантастического романа Фрэнка Герберта, предпринятой Дени Вильнёвом, преодолели отметку в 1 миллиард рублей сборов и по состоянию на 26 сентября, второй уикенд после выхода картины в прокат, составили 1 079 934 846 рублей.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Кроме того, кассовые сборы "Дюны" на 26 сентября составляют почти 60% от общего значения (91 064 391 руб. в денежном выражении). У ближайшего преследователя, анимационного фильма "My Little Pony: Новое поколение" этот показатель составляет 11,7% и 18 310 783 рубля соответственно.

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