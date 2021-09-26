Ученый опроверг слухи о вреде вышек 5G

Вышки сотовой связи стандарта 5G не вредны для здоровья и никак не влияют на человека, рассказал член комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН Ростислав Полищук.

В России было несколько случаев, когда из-за беспокойства за здоровье люди портили оборудование. Например, в Башкортостане селяне трактором снесли передатчик, а в Ростовской области местные жители засыпали археологов землей, приняв их за рабочих, роющих яму для вышки 5G.

Однако, как уверяют ученые, вышки сотовой связи абсолютно безопасны и нет оснований их опасаться.

"Абсолютно безопасно. Эти волны никак не влияют на человека", - сказал Полищук в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Ранее в Минцифры рассказали о планах по внедрению сетей 5G в городах-миллионниках через три года. Планируется использовать отечественное оборудование.