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26.09.2021 22:35
Рубрика: Экономика

Ученый опроверг слухи о вреде вышек 5G

Текст: Евгения Думанская
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Вышки сотовой связи стандарта 5G не вредны для здоровья и никак не влияют на человека, рассказал член комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН Ростислав Полищук.

Фото: MarHarYtamarko/Istock
К 2025 году каждый пятый звонок в России будет идти через сети 5G

В России было несколько случаев, когда из-за беспокойства за здоровье люди портили оборудование. Например, в Башкортостане селяне трактором снесли передатчик, а в Ростовской области местные жители засыпали археологов землей, приняв их за рабочих, роющих яму для  вышки 5G.

Однако, как уверяют ученые, вышки сотовой связи абсолютно безопасны и нет оснований их опасаться.

"Абсолютно безопасно. Эти волны никак не влияют на человека", - сказал Полищук в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Ранее в Минцифры рассказали о планах по внедрению сетей 5G в городах-миллионниках через три года. Планируется использовать отечественное оборудование.

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