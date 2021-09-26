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Вышел первый трейлер "Песочного человека" по Нилу Гейману

Новости
    26.09.2021, 18:23
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ iVideos Фото: youtube.com/ iVideos
Фото: youtube.com/ iVideos

В рамках онлайн-презентации Netflix "Тудум", где сервис показал массу вкусного, представлен и многожданный первый ролик адаптации "Песочного человека" (The Sandman) Нила Геймана.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер "Армии воров" Зака Снайдера

Коротко. Повелитель грёз Морфей был призван и пленен смертными оккультистами. Но когда через 70 лет вечный Владыка Снов скинул оковы, оказалось, что проблемы у него только начинаются.

Отметим, что теперь перво-наперво Сну нужно будет отыскать три утерянных магических инструмента - рубин, шлем и суму с песком.

Морфея сыграл Том Старридж, Люцифера - Гвендолин Кристи, Смерть - Кирби Хауэлл-Баптист, Анита из "Круэллы".

То есть в сериале Смерть - "актуально" негритянка. Впрочем, это хоть и идет вразрез с привычным по комиксам готическим образом, но не противоречит ему, поскольку Смерть может менять облик в зависимости от того, кто на нее смотрит.

Также в деле Дженна Коулман, Чарльз Дэнс, Стивен Фрай, Бойд Холбрук, Пэттон Освальт, Дэвид Тьюлис.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер финального сезона криминальной драмы "Озарк"

Дату премьеры первого сезона нам пока не назвали, но обещают, что уже скоро.

"Песочный человек" на протяжении 75 номеров выходил с 1989 по 1996 год (опубликован и на русском). Сценарий написал Гейман. Результат - масса премий и уверенное попадание в разного рода списки бестселлеров, в том числе - престижный топ New York Times, где графические новеллы не особо жалуют, за исключениями редчайшими.

Впервые об экранизации комикса заговорили еще в начале 90-х. Netflix подхватил предприятие летом 2019-го, но процессы затянулись из-за пандемии.

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