Вышел первый трейлер "Песочного человека" по Нилу Гейману

В рамках онлайн-презентации Netflix "Тудум", где сервис показал массу вкусного, представлен и многожданный первый ролик адаптации "Песочного человека" (The Sandman) Нила Геймана.

Коротко. Повелитель грёз Морфей был призван и пленен смертными оккультистами. Но когда через 70 лет вечный Владыка Снов скинул оковы, оказалось, что проблемы у него только начинаются.

Отметим, что теперь перво-наперво Сну нужно будет отыскать три утерянных магических инструмента - рубин, шлем и суму с песком.

Морфея сыграл Том Старридж, Люцифера - Гвендолин Кристи, Смерть - Кирби Хауэлл-Баптист, Анита из "Круэллы".

То есть в сериале Смерть - "актуально" негритянка. Впрочем, это хоть и идет вразрез с привычным по комиксам готическим образом, но не противоречит ему, поскольку Смерть может менять облик в зависимости от того, кто на нее смотрит.

There's no way I'll read all the Sandman spin-offs, but I may as well do all the ones written by Gaiman. Currently reading Death: The Time of Your Life. pic.twitter.com/GRFYOO9Nlc — Sad Marsh Ghost (@SadMarshGhost) September 25, 2021

Также в деле Дженна Коулман, Чарльз Дэнс, Стивен Фрай, Бойд Холбрук, Пэттон Освальт, Дэвид Тьюлис.

Дату премьеры первого сезона нам пока не назвали, но обещают, что уже скоро.

"Песочный человек" на протяжении 75 номеров выходил с 1989 по 1996 год (опубликован и на русском). Сценарий написал Гейман. Результат - масса премий и уверенное попадание в разного рода списки бестселлеров, в том числе - престижный топ New York Times, где графические новеллы не особо жалуют, за исключениями редчайшими.

Впервые об экранизации комикса заговорили еще в начале 90-х. Netflix подхватил предприятие летом 2019-го, но процессы затянулись из-за пандемии.