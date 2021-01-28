Анонсирован актерский состав сериала "Песочный человек"

Стал известен основной актерский состав предстоящего фантастического сериала Netflix "Песочный человек", основанного на культовом графическом романе Нила Геймана.

Информация о готовящихся съемках "самого дорогого сериала в истории из всех, что когда-либо снимались по комиксам DC" появилась еще в 2019 году. Шоураннером и сценаристом проекта был назначен Аллан Хейнберг ("Чудо-женщина", "Секс в большом городе", "Скандал", "Анатомия страсти"). Исполнительные продюсеры - Нил Гейман (также автор сценария) и Дэвид Гойер.

Netflix описывает сериал как "богатую смесь современного мифа и темного фэнтези, в которой органично переплетаются современная фантастика, историческая драма и легенда". Это история короля Царства Снов Морфея, исправляющего космические и человеческие ошибки, совершенные им за время своего долгого существования".

There. A whole set of tweets written just before bed and set to go out when I'm fast asleep. I'm vaguely worried that I've mistimed them, but too late now. Here are the first seven members of the #Sandman cast to be announced officially. Seven down, hundreds to go. pic.twitter.com/DksGLyMkBf — Neil Gaiman (@neilhimself) January 28, 2021

Главную роль, повелителя сновидений, исполнит Том Старридж ("Рок-волна"), колоритная Гвендолин Кристи ("Игра престолов") воплотит образ владыки Ада Люцифера. Бойд Холбрук ("Нарко", "Хищник", "Логан") станет Коринфянином - ночным кошмаром, сбежавшим от своего хозяина. Легендарный Чарльз Дэнс исполнит роль шарлатана и фокусника Родерика Берджесса.

В сериале также заняты Асим Чаудри-Авель и Санджив Бхаскар (верные подданные Морфея Каин и Авель), роль Люсьенн, главного библиотекаря Царства Снов (в оригинале - белого мужчину по имени Люсьен), исполнит темнокожая актриса Вивьен Ашампонг.

"Последние 33 года персонажи "Песочного человека" дышали, ходили и разговаривали в моей голове. Я невероятно счастлив, что теперь они выходят из нее в реальность. Не могу дождаться момента, когда люди увидят нашу версию Сна, воплощенную одними из лучших актеров современности", - пишет Гейман в официальном пресс-релизе Netflix, размещенном на сайте Bloody Disgusting.

"Песочный человек" считается одним из самых влиятельных и титулованных графических романов за всю историю жанра. Полное собрание "Сэндмена" насчитывает 75 выпусков, изданных в 10 томах, не считая сторонних серий. Истории Геймана не раз удостаивались высокой похвалы таких писателей, как Харлан Эллисон, Клайв Баркер и Норман Мейлер, который назвал "Песочного человека" "комиксом для интеллектуалов".