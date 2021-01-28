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Анонсирован актерский состав сериала "Песочный человек"

Новости
    28.01.2021, 20:35
Текст:   Илья Маршак

Стал известен основной актерский состав предстоящего фантастического сериала Netflix "Песочный человек", основанного на культовом графическом романе Нила Геймана.

Фото: youtube.com/ Malec
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Информация о готовящихся съемках "самого дорогого сериала в истории из всех, что когда-либо снимались по комиксам DC" появилась еще в 2019 году. Шоураннером и сценаристом проекта был назначен Аллан Хейнберг ("Чудо-женщина", "Секс в большом городе", "Скандал", "Анатомия страсти"). Исполнительные продюсеры - Нил Гейман (также автор сценария) и Дэвид Гойер.

Netflix описывает сериал как "богатую смесь современного мифа и темного фэнтези, в которой органично переплетаются современная фантастика, историческая драма и легенда". Это история короля Царства Снов Морфея, исправляющего космические и человеческие ошибки, совершенные им за время своего долгого существования".

Главную роль, повелителя сновидений, исполнит Том Старридж ("Рок-волна"), колоритная Гвендолин Кристи ("Игра престолов") воплотит образ владыки Ада Люцифера. Бойд Холбрук ("Нарко", "Хищник", "Логан") станет Коринфянином - ночным кошмаром, сбежавшим от своего хозяина. Легендарный Чарльз Дэнс исполнит роль шарлатана и фокусника Родерика Берджесса.

Фото: youtube.com/ xLetalis
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В сериале также заняты Асим Чаудри-Авель и Санджив Бхаскар (верные подданные Морфея Каин и Авель), роль Люсьенн, главного библиотекаря Царства Снов (в оригинале - белого мужчину по имени Люсьен), исполнит темнокожая актриса Вивьен Ашампонг.

"Последние 33 года персонажи "Песочного человека" дышали, ходили и разговаривали в моей голове. Я невероятно счастлив, что теперь они выходят из нее в реальность. Не могу дождаться момента, когда люди увидят нашу версию Сна, воплощенную одними из лучших актеров современности", - пишет Гейман в официальном пресс-релизе Netflix, размещенном на сайте Bloody Disgusting.

"Песочный человек" считается одним из самых влиятельных и титулованных графических романов за всю историю жанра. Полное собрание "Сэндмена" насчитывает 75 выпусков, изданных в 10 томах, не считая сторонних серий. Истории Геймана не раз удостаивались высокой похвалы таких писателей, как Харлан Эллисон, Клайв Баркер и Норман Мейлер, который назвал "Песочного человека" "комиксом для интеллектуалов".

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