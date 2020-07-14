Новости

HBO закрыл сериал "Беги" после первого сезона 13.07.2020
В тизере второго сезона "Сквозь снег" появился Шон Бин 13.07.2020
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой "Во все тяжкие" 13.07.2020
Актер из "Дикой Розы" Раймундо Капетильо умер от коронавируса 13.07.2020
Умер легендарный барабанщик Джо Поркаро 13.07.2020

Без Кубрика никуда: вышел трейлер пятого сезона "Люцифера"

Новости
    14.07.2020, 00:27
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер (18+) пятого сезона сериала "Люцифер".

Фото: kinopoisk.ru
HBO закрыл сериал "Беги" после первого сезона

Он обещает быть богатым на всякие стилистические эксперименты: в ролике можно найти отсылки на киноклассику (в частности - в который раз - "Сияние" Кубрика), а ранее было объявлено о том, что в сезоне будет серия-оммаж нуару (есть подтверждающие это кадры).

По сюжету детектив Декер встречает отправившегося ранее в ад Морнингстара (Люцифера), хотя это на самом деле может быть его близнец.

Сценарист сериала - писатель Нил Гейман. Первая часть пятого сезона выйдет 21 августа. Шоу уже продлено на шестой сезон, который должен стать финальным.

Новости

Марадона намерен подать в суд на режиссера "Молодого папы" 13.07.2020
Актера из "Кадетства" и "Ералаша" наказали за оскорбление полицейского 13.07.2020
Вышел русский тизер четвертого сезона "Рассказа служанки" 13.07.2020
Вышел трейлер анимационного "Стартрека" от создателя "Рика и Морти" 13.07.2020
⧣ США
Фото: instagram.com/ armiehammer
Арми Хаммер разводится с актрисой Элизабет Чеймберс после 10 лет брака 13.07.2020
В Атланте застрелен 30-летний рэпер Lil Marlo 13.07.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
В игре Far Cry 6 появится звезда сериала "Во все тяжкие" 11.07.2020
Режиссер нового "Бэтмена" снимет сериал о полиции Готэм-Сити 11.07.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: twitter.com/ Purple Beacon
Умерла вокалистка Fairport Convention Джуди Дайбл 13.07.2020
Фото: сын Дэвида Бекхэма женится на актрисе из "Трансформеров" 12.07.2020
Составлен рейтинг злодеев вселенной Marvel. Танос - только четвертый 11.07.2020