Без Кубрика никуда: вышел трейлер пятого сезона "Люцифера"

На YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер (18+) пятого сезона сериала "Люцифер".

Он обещает быть богатым на всякие стилистические эксперименты: в ролике можно найти отсылки на киноклассику (в частности - в который раз - "Сияние" Кубрика), а ранее было объявлено о том, что в сезоне будет серия-оммаж нуару (есть подтверждающие это кадры).

По сюжету детектив Декер встречает отправившегося ранее в ад Морнингстара (Люцифера), хотя это на самом деле может быть его близнец.

Сценарист сериала - писатель Нил Гейман. Первая часть пятого сезона выйдет 21 августа. Шоу уже продлено на шестой сезон, который должен стать финальным.