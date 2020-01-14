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Вышел трейлер "Скандала" с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби

Новости
    14.01.2020, 15:24
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Абсолютной мощи актерский состав лауреатов и номинантов встречает благодарного зрителя в новом трейлере "Скандала" (Bombshell), драмы, основанной на реальных событиях - секс-скандале вокруг главы канала Fox News Роджера Эйлза.

Фото: youtube.com
Вышел новый трейлер "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон

На экране - Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби, плюс Джон Литгоу, Малкольм МакДауэлл, Эллисон Дженни ("Тоня против всех", "Джуно"), Кейт МакКиннон (провалившийся женский ребут "Охотников за привидениями", "Очень плохие девчонки"), Конни Бриттон ("Нэшвилл"), Лив Хьюсон ("Диета из Санта-Клариты"), Бригитт Ланди-Пейн ("Нетипичный").

Режиссер - Джей Роуч ("Трамбо", "Знакомство с Факерами", серия про Остина Пауэрса). Сценарист - Чарльз Рэндольф ("Жизнь Дэвида Гейла", "Игра на понижение").

Суть. В 2016 году Гретхен Карлсон (Кидман) подала иск против Эйлза (Литгоу) о сексуальных домогательствах. После чего к обвинениям присоединилась Мегин Келли (Терон). В результате Айлз подал в отставку.

В кино - с 13 февраля.

Кстати, на предстоящем "Оскаре" "Скандал" проходит по трем номинациям - "Лучшая женская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший грим и прически".

Напомним: в июне прошлого года вышел мини-сериал "Самый громкий голос", посвященный этому же событию. В нем Айлза сыграл Рассел Кроу.

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