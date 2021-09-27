АвтоВАЗ возобновил выпуск машин

С понедельника все подразделения концерна АвтоВАЗ вернулись к работе. График, по всей видимости, сохранится на этой неделе.

По обычному графику ведется производство на первой линии В0 (Lada Largus и Xray, Renault Sandero и Logan), сообщает паблик "Нетипичный АвтоВАЗ". Также запущены сборочно-кузовные производства Lada Granta и Niva, оба в привычном режиме.

Несколько изменилась сборка внедорожников. На минувшей неделе с конвейера сходили лишь трехдверные Niva Legend, сегодня - только Niva Travel.

Уточняется, что в режим работы могут вноситься изменения о простоях или дополнительных сменах в зависимости от поставок комплектующих. Ранее сообщалось, что привычный график платформы В0 и сборочно-кузовное производство Niva Legend и Travel сохранится до 1 октября.

Напомним, производство Lada страдает от нехватки электронных компонентов. У дилеров уже образовался дефицит некоторых моделей. изменился и список бестселлеров АвтоВАЗА: в начале сентября Granta уступила первое место марке Vesta, которая производится в Ижевске.