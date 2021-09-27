Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
27.09.2021 14:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ возобновил выпуск машин

Текст: Мария Волкова
Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области/РИА Новости Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области/РИА Новости
Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области/РИА Новости

С понедельника все подразделения концерна АвтоВАЗ вернулись к работе. График, по всей видимости, сохранится на этой неделе.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
"Нивы" не хватает больше всех. АвтоВАЗ бросил все силы на ее выпуск

По обычному графику ведется производство на первой линии В0 (Lada Largus и Xray, Renault Sandero и Logan), сообщает паблик "Нетипичный АвтоВАЗ". Также запущены сборочно-кузовные производства Lada Granta и Niva, оба в привычном режиме.

Несколько изменилась сборка внедорожников. На минувшей неделе с конвейера сходили лишь трехдверные Niva Legend, сегодня - только Niva Travel.

Уточняется, что в режим работы могут вноситься изменения о простоях или дополнительных сменах в зависимости от поставок комплектующих. Ранее сообщалось, что привычный график платформы В0 и сборочно-кузовное производство Niva Legend и Travel сохранится до 1 октября.

Напомним, производство Lada страдает от нехватки электронных компонентов. У дилеров уже образовался дефицит некоторых моделей. изменился и список бестселлеров АвтоВАЗА: в начале сентября Granta уступила первое место марке Vesta, которая производится в Ижевске.

#Lada