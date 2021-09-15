Lada Vesta может оказаться в дефиците. В Ижевске проблемы с комплектующими

Директор завода "Lada Ижевск" Денис Носов рассказал о подготовке к производству обновлённой Vesta и проблемах сборки актуальной версии модели.

Тольяттинский завод АвтоВАЗа работает со значительными перебоями с августа этого года из-за отсутствия компонентов системы ABS. Здесь выпускают Lada Granta, Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero. На ижевской площадке организовано производство Lada Vesta, и инсайдеры не раз сообщали, что оно не страдает от дефицита комплектующих по причине того, что поставщики для модели другие.

Как оказалось, дела не совсем обстоят так. Проблемы на "Lada Ижевск" есть. Это стало известно из ответов директора завода Дениса Носова на вопросы сотрудников предприятия, один из которых звучал так: "Как скоро нормализуются поставки комплектующих, чтобы мы могли работать в нормальном режиме?"

"Как это будет продолжаться дальше, не могу вам сказать, - ответил Носов. - Я каждый день сижу и привожу на совещаниях по видеосвязи аргументы (очевидно, на поставку комплектующих - прим. "РГ") - нам распределяют. Распределяют нам на два дня вперёд".

Напомним, что из-за регулярных приостановок производства в Тольятти Lada Granta уступила место бестселлера марки Lada Vesta.

Также Носов подтвердил информацию о подготовке мощностей к выпуску обновлённой Lada Vesta: "Мы готовимся сейчас к запуску Lada Vesta фаза 2 (фейслифт - прим. "РГ")".