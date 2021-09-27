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27.09.2021 02:48
Рубрика: Общество

Биолог назвала факторы, повышающие риск тяжелого течения и смерти от COVID-19

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Недавно ученые обнаружили некоторые факторы, которые повышают риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусной инфекции. Об этом радио Sputnik рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Прежде всего, как выяснили исследователи, на тяжесть течения COVID-19 влияют три гена: МАРТ, PIGN и CCR5. Причем влияние гена МАРТ распространяется и на последствия заболевания, в том числе на неврологические осложнения, уточнила биолог.

Влияют и сопутствующие заболевания пациента. "Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко", - рассказала Баранова. Могут усугубить состояние человека внутрибольничные инфекции. Также повышены риски не выкарабкаться из заболевания у курильщиков, добавила биолог.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус научился маскироваться под обычные респираторные заболевания, в результате люди стали поздно обращаться за медицинской помощью. Так, в числе его новых признаков теперь могут быть, например, обычный насморк или расстройство желудка, которое некоторые принимают за отравление. Тимаков посоветовал быть бдительными и при первых признаках недомогания сдать тест на коронавирус, а в случае положительного результата - срочно начинать противовирусную терапию.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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