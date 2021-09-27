Биолог назвала факторы, повышающие риск тяжелого течения и смерти от COVID-19

Недавно ученые обнаружили некоторые факторы, которые повышают риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусной инфекции. Об этом радио Sputnik рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.

Прежде всего, как выяснили исследователи, на тяжесть течения COVID-19 влияют три гена: МАРТ, PIGN и CCR5. Причем влияние гена МАРТ распространяется и на последствия заболевания, в том числе на неврологические осложнения, уточнила биолог.

Влияют и сопутствующие заболевания пациента. "Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко", - рассказала Баранова. Могут усугубить состояние человека внутрибольничные инфекции. Также повышены риски не выкарабкаться из заболевания у курильщиков, добавила биолог.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус научился маскироваться под обычные респираторные заболевания, в результате люди стали поздно обращаться за медицинской помощью. Так, в числе его новых признаков теперь могут быть, например, обычный насморк или расстройство желудка, которое некоторые принимают за отравление. Тимаков посоветовал быть бдительными и при первых признаках недомогания сдать тест на коронавирус, а в случае положительного результата - срочно начинать противовирусную терапию.