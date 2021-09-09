Ученые рассказали, какие гены "отвечают" за тяжелое течение COVID-19

Как известно, большинство инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 переносят заболевание бессимптомно, но 10-20% нуждаются в госпитализации. За полтора года пандемии врачи уже убедились, что сопутствующие заболевания - гипертония, ожирение, диабет - провоцируют тяжелое течение COVID-19. Однако тяжело болеют и умирают от коронавирусной инфекции и молодые люди, которые на здоровье не жаловались и считали себя здоровыми.

Ученые предположили, что важную роль в предрасположенности человека к COVID-19 играет генетика. Они провели геномный анализ и дополнили его другими биоинформатическими исследованиями, в результате была установлена связь трех генов - MAPT, CCR5 и PIGN как с риском заболеть коронавирусом в средней или в тяжелой форме, так и с риском госпитализации.

Интересно, что ген MAPT также связан с развитием деменции. Ученые предполагают, что изменения в этом гене влияют и на последствия СOVID-19 для здоровья человека. Этот ген кодирует важнейший белок тау в нервной системе. В мозге многих пожилых людей тау-белок приводит к образованию неорганизованных клубков и повреждению содержащих их нейронов. Кроме того, в клетки с нарушениями формирования тау-белка легче проникает коронавирус, что и способствует повреждению мозга и нервов. Поэтому, как полагают авторы исследования, тау-ген MAPT важен для определения индивидуальных рисков тяжелого и затяжного COVID-19, в том числе и с неврологическими последствиями.

Ген CCR5, который кодирует цитокиновый рецептор, также хорошо изучен - он связан с восприимчивостью человека к ВИЧ-инфекции. Известно, что если заблокировать этот рецептор, то можно взять вирус иммунодефицита человека под контроль и снизить его распространение в организме. В случае с COVID-19 этот ген с высокой долей вероятности влияет на каскад воспалительных процессов, которые составляют основу постковидного синдрома. Ученые предполагают, что если заблокировать цитокиновый рецептор CCR5, то для лечения COVID-19 можно будет использовать таргетные препараты, которые на данный момент находятся в стадии клинических испытаний.

Что касается гена PIGN, его мутации приводят к дефекту биосинтеза особого белка GPI, что вызывает заболевания мышц, нарушения функций мозга, гипотонию (понижение артериального давления). Ранее проведенный лабораторный анализ клеток, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 и тремя другими штаммами коронавируса, показал, что без биосинтеза якоря GPI все эти вирусы в организме не выживают. Следовательно, предположили ученые, если временно "выключить" функцию гена PIGN, это может помочь уничтожить коронавирус уже после его попадания в организм. Таким образом, есть вероятность найти по-настоящему эффективное лекарство для лечения коронавирусной инфекции.

"В клинической практике генетика играет все большую роль. Анализ ДНК позволяет учесть унаследованные варианты генов, - комментирует результаты исследования Анча Баранова. - В соответствии с индивидуальным генотипом врачи могут назначить персонализированную программу терапии. Это особенно важно в условиях распространения COVID-19 и многоликого постковидного состояния, после которого человеку необходима реабилитация. Надеемся, наше исследование приблизит момент полной победы над коронавирусом".