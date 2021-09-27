Не обновляйтесь. Свежий апдейт сломал Windows 10

Обязательно для установки обновление с номером KB5005565 принесло проблемы для пользователей Windows 10. Речь идет о сборках 21H2, 21H1, 20H2 и 2004.

Как пишет Windows Latest, после установки апдейта на многих ПК переставала работать связь Bluetooth. По всей видимости, патч вызывал ошибку в работе драйверов.

По словам пользователей, драйвер выдавал ошибку Code 10 с сообщением "POWER FAILURE", после чего Windows устанавливала вместо него неисправный драйвер Bluetooth.

В Microsoft в курсе проблемы и уже выпустили апдейт, исправляющий ошибку. Также в корпорации рассказали о других возможных проблемах: с запуском приложений, открытием документов, входом в систему.

Пользователям предлагается или сделать откат до предыдущего состояния, или дождаться выхода нового патча.