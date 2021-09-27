У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Не обновляйтесь. Свежий апдейт сломал Windows 10

Текст:   Антон Благовещенский
27.09.2021,  
16:26
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Обязательно для установки обновление с номером KB5005565 принесло проблемы для пользователей Windows 10. Речь идет о сборках 21H2, 21H1, 20H2 и 2004.

Как пишет Windows Latest, после установки апдейта на многих ПК переставала работать связь Bluetooth. По всей видимости, патч вызывал ошибку в работе драйверов.

По словам пользователей, драйвер выдавал ошибку Code 10 с сообщением "POWER FAILURE", после чего Windows устанавливала вместо него неисправный драйвер Bluetooth.

Раскрыт способ скачать Windows 11 бесплатно раньше других

В Microsoft в курсе проблемы и уже выпустили апдейт, исправляющий ошибку. Также в корпорации рассказали о других возможных проблемах: с запуском приложений, открытием документов, входом в систему.

Пользователям предлагается или сделать откат до предыдущего состояния, или дождаться выхода нового патча.

Microsoft
Фото: iStock
Эксперт рассказал, можно ли брать смартфон c собой в баню 26.09.2021
Windows 11 выйдет в октябре. Есть два способа установить ее прямо сейчас 01.09.2021
В облачном сервисе Microsoft Azure нашли опасную уязвимость 27.08.2021
Windows
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Москвичи выстроились в очередь за новым iPhone 24.09.2021
Вышла новая Windows 11, которую очень просто скачать и установить 20.08.2021
В Windows 11 будет тяжело изменить браузер по умолчанию 19.08.2021