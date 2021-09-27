Песков: Шойгу и Лавров не идут в Госдуму

Песков ответил утвердительно на вопрос, правда ли, что из "пятерки" лидеров списка партии "Единой России", кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, все сохранят свои должности и не будут получать мандаты.

Напомним, 27 сентября Владимир Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой партии на выборах и предложил каждому возглавить по партийной комиссии. Шойгу будет заниматься развитием Восточной Сибири, Лавров - международным сотрудничеством и поддержкой соотечественников, сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, а главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко досталась комиссия по здравоохранению.

Кузнецова возьмет на себя партийное направление по защите семьи и детей, а также, как сказал президент, будет напрямую координировать эти вопросы в Госдуме.