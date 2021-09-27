Путин встретился с первой пятеркой предвыборного списка "Единой России"

Достойный результат избирательной кампании отражает высокий уровень доверия граждан к "Единой России" и ее конкретным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с лидерами предвыборного списка партии. "Единая Россия" уверенно держит передовые позиции, оценил он. Теперь лидеры списка займутся реализацией "Народной программы" во главе партийных профильных комиссий.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, главный врач клинической больницы № 40 г. Москвы Денис Проценко и руководитель образовательного центра "Сириус" и фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. Президент поблагодарил их за ответственную и эффективную работу на выборах.

Владимир Путин поздравил первую пятерку списка "Единой России" с убедительной победой партии на выборах в Госдуму и поблагодарил за достойный результат избирательной кампании. "Безусловно, он отражает высокий уровень доверия граждан страны к самой партии, к ее конкретным делам на благо России, нашего общества", - подчеркнул он. Да, есть очень много претензий, что для правящей партии просто неизбежно. "Но самое главное, люди доверяют тем, за кого они голосуют. Главное, что вы работаете ради здоровья, благополучия, безопасности людей. Люди это чувствуют", - сказал президент.

"И в достижении успеха партии на выборах, безусловно, есть огромный личный вклад каждого из вас", - продолжил Путин. "Но не только ваш авторитет и заслуги повлияли, конечно, на выбор людей - вы принимали самое активное участие и в избирательной кампании, это отдельная конкретная работа, и, что очень важно, люди видели ваше подлинное чувство патриотизма, стремление улучшить ситуацию, понимали, как значимы для вас национальные интересы Родины, наши традиционные ценности", - заметил он. "Вы также многое сделали для формирования предвыборной программы партии и в процессе выборов уделили ей нужное, должное, особое внимание, рассказывали о тех планах, которые нам предстоит вместе, всем обществом претворять в жизнь", - сказал президент.

Важно, что партия показала стремление к внутреннему развитию и обновлению - это востребовано обществом, подчеркнул Путин. И еще важно то, что в списках - как уважаемые, заслуженные люди, в том числе парламентарии с большим стажем, так и совсем молодые люди, которые, безусловно, достойны быть представителями народа в Госдуме. По итогам выборов фракция "Единой России" может обновиться практически наполовину, оценил президент.

Безусловно, потери по сравнению с 2016 годом у партии есть, это неизбежно в условиях очень тяжелых испытаний пандемией, снижения доходов граждан, сокращения производства, увеличения числа людей, которые временно потеряли свои рабочие места. Но свои передовые позиции партия все-таки держит уверенно, подчеркнул Путин, и более того, с учетом побед в одномандатных округах вновь сформирует и конституционное большинство в Госдуме. "Это важный, значимый успех, залог преемственности и стабильного развития всей страны", - считает он.

Президент рассказал, что сам слышал и видел, как из штабов "Единой России" раздавались радостные возгласы "Ура!", но заметил, что, "как известно, этот победный боевой клич имеет разное качество". "Одно дело, когда все уже сделано, выполнено и мы стоим на развалинах крепости побежденного врага, победа за нами, а другое дело, когда мы идем вперед, в атаку, в бой, в наступление, полны решимости победить, но еще не все сделали для достижения окончательной победы, а сейчас именно такая ситуация", - пояснил он.

"Впереди у партии очень много работы на федеральном уровне и в регионах, буквально в каждом городе и поселке", - заявил Путин. "Знаю, что вы и сами дальше тоже будете отстаивать интересы своих избирателей, по-разному, на разных местах, но все будете так или иначе работать в активе, в представительных органах самой партии, работать по реализации программы, которую справедливо называют народной, так как она сформирована на основе предложений граждан нашей страны", - сказал он.

Главное, что вы работаете ради здоровья, благополучия, безопасности людей. Люди это чувствуют

"Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой "Единой России" комиссии, специально созданные партией", - продолжил президент. Он убежден, что эти структуры помогут выстроить работу так, чтобы "Народная программа" была бы выполнена. Путин объявил пофамильно, кто что возглавит. Лавров будет руководить комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. "Кстати, здесь очень многое нужно будет сделать, имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры", - поставил задачу Путин. "Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению", - считает он. Направлением развития Восточной Сибири займется Сергей Шойгу, Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко - комиссию по здравоохранению, а Анна Кузнецова будет руководить комиссией по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также непосредственно, напрямую координировать все это направление в самой Госдуме.

Шойгу и Лавров сохранят свои посты - министра обороны и главы МИД, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он утвердительно ответил на вопрос, правда ли, что "пятерка" партии "Единой России", кроме Кузнецовой, останется на своих должностях и не пойдет в Госдуму.