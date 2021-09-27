Из разрушенного взрывом газа дома в Ногинске спасли еще одного кота

Еще одного домашнего питомца спасли из разрушенного взрывом газа жилого дома в Ногинске. Об этом сообщает администрация Богородского округа Подмосковья. Черный кот, которого больше двух недель назад заметили прохожие в одном из окон второго этажа, попался в котоловушку.

Напомним, в доме №9А по улице 28 Июня в подмосковном Ногинске 8 сентября произошел взрыв бытового газа. Семь человек погибли, более 20 пострадали. Были разрушены несколько квартир, в одном из подъездов обрушились перекрытия на четырех этажах. Жителей эвакуировали, причем тем, кто проживал в соседнем со взорвавшемся подъезде, разрешили зайти в квартиры и забрать вещи первой необходимости, а тех, чей подъезд пострадал, домой не пустили, опасаясь дальнейшего обрушения. Все животные, которых хозяева в спешной эвакуации не успели вынести на улицу, остались в квартирах. И уже больше двух недель живут одни.

Как говорят в местной администрации, спасатели уже вытащили из дома трех кошек, котенка, собаку и попугая. Предположительно внутри здания могут оставаться еще две кошки.