Омский оркестр даст 12 британских концертов

Пандемия основательно подорвала концертную деятельность Омского симфонического оркестра, однако вынужденная передышка дала возможность музыкантам собраться с мыслями и взяться за совершенно необычные проекты. В их числе - концерт для барабана или для пинг-понга с оркестром. Как только появится возможность, коллектив полетит в Лондон: предстоят гастроли в Англии - 12 концертов.

Британские ценители классической музыки наслышаны об Омском симфоническом оркестре. Не помешай коронавирус, гастроли состоялись бы в прошлом году. Но договоренность о концертах остается в силе. Инициатором проекта и солистом выступает известный английский пианист Фредди Кемпф, которого хорошо знают и любят омские зрители.

- Великобритания в музыкальном отношении очень продвинутая страна, - говори главный дирижер и руководитель Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев. - Великолепные британские оркестры у всех на слуху. Начиная с 1895-го, здесь проходят знаменитые променад-концерты, объединяющие симфоническую и легкую музыку. Они собирают по пять с лишним тысяч зрителей. Так что, получив предложение приехать на гастроли, мы ни минуты не сомневались. Концерты должны состояться не только в Лондоне, но и в Ливерпуле, Манчестере, а также в Ирландии.

Несмотря на закрытые границы, омичи времени зря не теряют. В частности, в тандеме с известным лондонским изданием Toccata Classics выпустили уже десяток компакт-дисков. Один из последних - с музыкой современного композитора Александра Чайковского, автора нашумевшей "Карантинной симфонии", премьера которой прозвучала в Омске год назад.

- Событие имело широкий резонанс, - констатирует Дмитрий Васильев. - Англичане обратились за концертной записью, которая у нас "случайно" оказалась. В итоге свет увидел новый диск, в который вошли две симфонии Александра Чайковского. В феврале этого года известный британский критик Норман Лебрехт назвал его альбомом недели. Это уже второй наш статусный диск после альбома с симфонией "Кадиш" Мечислава Вайнберга.

Сейчас по предложению известной британской звукозаписывающей компании оркестр работает над записью нового диска английского композитора Стива Элкока.

В ближайших планах - серия экспериментальных проектов. В частности, в октябре - концерт для большого барабана с оркестром. Это, кстати, произведение внука Прокофьева, родившегося и проживающего в Лондоне 46-летнего композитора Габриэля Прокофьева.

Оригинально выглядит и афиша традиционного фестиваля Новой музыки. Одно из отделений будет полностью посвящено спорту.

- Одной из пьес будет "Гейм-сет-матч!" канадского композитора и теннисного фаната Гая Бакоса, - обещает главный дирижер. - В партитуре присутствуют и фанфары, и звуки удара по мячу, и аплодисменты. В одном концерте вместо рояля появится теннисный стол: спортсмены будут играть в пинг-понг, вписывая удары по мячу в звучание оркестра. Среди экспериментов - и концерт для скрипки, где ударник сыграет на бутылках. Публика обожает такие смелые опыты, и мы идем навстречу. Благо, современные композиторы дают богатую пищу.