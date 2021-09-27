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27.09.2021 15:39
Рубрика: Происшествия

Организатор тура на Эльбрус дал показания после ЧП с альпинистами

Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария)

Организатор восхождения на Эльбрус, в котором скончались пять человек, дал признательные показания, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии. Ранее его задержали правоохранители.

Фото: vesti.ru
Тела погибших на Эльбрусе альпинистов спустили на высоту 5100 метров

"Во время допроса у следователя, организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. Следователем было принято решение о задержании подозреваемого, - заявили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Как заявляли в СК РФ, следователи будут ходатайствовать о его аресте.

Напомним, с 23 на 24 сентября на склоне Эльбруса во время восхождения погибли пять человек, еще 11 были госпитализированы с обморожениями. Одному альпинисту провели операцию на ноге, которую он сломал, пытаясь спуститься с вершины.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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