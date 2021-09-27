СК задержал организатора восхождения на Эльбрус, где погибли люди

Организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять человек, задержан. Об этом в понедельник сообщили "РГ" в следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Сообщается, что задержанный уже побывал на допросе, следователи будут ходатайствовать в суде о его аресте.

Напомним, с 23 на 24 сентября на склоне Эльбруса во время восхождения погибли пять человек, еще одиннадцать были госпитализированы с обморожениями. Одному альпинисту провели операцию на ноге, которую он сломал, пытаясь спуститься с вершины.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").