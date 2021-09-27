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Том Хиддлстон подтвердил слухи о том, что встречается со своей коллегой

Новости
    27.09.2021, 19:11
Текст:   Кузьма Домов

Британский актер Том Хиддлстон фактически подтвердил слухи о том, что он состоит в романтических отношениях со своей коллегой Зави Эштон ("Доктор Кто", "Шерлок", "Под покровом ночи"), появившись в компании с ней на церемонии присуждения американской премии "Тони", которая прошла 26 сентября в Нью-Йорке.

Хиддстон был номинирован на лучшую ведущую мужскую роль в театральной постановке "Предательства" (Betrayal) Гарольда Пинтера. Женой его персонажа, Роберта, стала героиня Зави Эштон, имеющая заслуги как на кинематографическом поприще, так и на театральных подмостках. Она удостоилась театральной премии имени Лоуренса Оливье за роль в спектакле "Зашёл слишком далеко" (Gone Too Far!). Хиддлстон, однако, премию на этот раз не получил - выбор жюри пал на Эндрю Бернапа.

Что касается новых проектов с участием Эштон, не так давно прошелестели слухи о ее появлении в "Марвелах" (The Marvels) в роли пока еще не известной злодейки.

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