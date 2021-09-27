Toyota показала, насколько прочен кузов Tundra, сбросив на пикап мотор

Компания Toyota на закрытом мероприятии по демонстрации возможностей пикапа Tundra нового поколения для дилеров провела тест кузова автомобиля, который сделан не из металла. Для испытания потребовался кран и двигатель.

Видео было опубликовано Майло Маркусом на YouTube, однако вскоре автор удалил его. По всей видимости, по настойчивой просьбе представительства марки. Так или иначе, а очевидцы докладывают, что эксперимент с мотором, сброшенным в кузов пикапа, был успешным.

Точных условий того, как проводился тест платформы, неизвестно. Примерный вес двигателя, водруженного на палету из дерева, составляет, пишет TFL Truck около 500 фунтов (277 кг). Высота, с которой сбрасывали мотор, - 3.7-4.6 метра. Никаких разрушительных повреждений платформа пикапа, изготовленная из композитных материалов, не получила. Во время приземления двигателя подвеска Toyota Tundra чуть присела, но мгновенно вернулась в исходное положение. Напомним, максимальная грузоподъёмность пикапа с двойной кабиной составляет 880 кг.

Мировая премьера Toyota Tundra нового поколения состоялась 19 сентября. Пикап сохранил рамную конструкцию и получил бензиновый двигатель V6, который пришёл на смену "восьмёрке". Также у модели появилась гибридная версия.