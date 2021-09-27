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27.09.2021 13:01
Рубрика: Легковые авто

Toyota показала, насколько прочен кузов Tundra, сбросив на пикап мотор

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Компания Toyota на закрытом мероприятии по демонстрации возможностей пикапа Tundra нового поколения для дилеров провела тест кузова автомобиля, который сделан не из металла. Для испытания потребовался кран и двигатель.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Видео было опубликовано Майло Маркусом на YouTube, однако вскоре автор удалил его. По всей видимости, по настойчивой просьбе представительства марки. Так или иначе, а очевидцы докладывают, что эксперимент с мотором, сброшенным в кузов пикапа, был успешным.

Точных условий того, как проводился тест платформы, неизвестно. Примерный вес двигателя, водруженного на палету из дерева, составляет, пишет TFL Truck около 500 фунтов (277 кг). Высота, с которой сбрасывали мотор, - 3.7-4.6 метра. Никаких разрушительных повреждений платформа пикапа, изготовленная из композитных материалов, не получила. Во время приземления двигателя подвеска Toyota Tundra чуть присела, но мгновенно вернулась в исходное положение. Напомним, максимальная грузоподъёмность пикапа с двойной кабиной составляет 880 кг.

Мировая премьера Toyota Tundra нового поколения состоялась 19 сентября. Пикап сохранил рамную конструкцию и получил бензиновый двигатель V6, который пришёл на смену "восьмёрке". Также у модели появилась гибридная версия.

#Toyota