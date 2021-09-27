Ученые - политикам: на часах "Судного дня" лишь 100 секунд от ядерной полуночи

Человечество, по его словам, "находится недопустимо близко" от ядерного самоуничтожения. Надо уйти от такого противостояния, "рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения, открыть новую эру доверия и мира". Заявление главы ООН опубликовано в "Твиттер" и было приурочено к Международному дню борьбы за полное уничтожение ядерного оружия. Повод вроде бы формальный, а тревога как никогда серьезная.

В воскресенье, 26 сентября, минула четверть века с того дня, как в штаб-квартире Организации объединенных наций был официально открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Этот исторический документ вызревал и готовился долгие 30 лет и три года, прошел несчетное количество согласований и должен был стать, как ожидали, финальной стадией процесса, что запущен Московским договором 1963 года о запрещении ядерных испытаний в трех средах - в атмосфере, под водой и в космосе.

Россия в числе первых подписала договор о всеобщем запрете ядерных испытаний, а в 2000 году его ратифицировала. Об этом еще до заявления главы ООН напомнил президент Владимир Путин. И добавил, что солидарно с нами поступили еще 184 страны, 170 государств к этому дню договор ратифицировали. Но важнейший для мира документ так и не вступил в силу.

"Превращению его в полноценный международно-правовой инструмент препятствует позиция восьми государств из числа тех, ратификация договора которыми обязательна", - обозначил суть вопроса российский лидер, ни на кого не указывая пальцем, поскольку перечень таких стран известен. Это (по алфавиту): Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, Пакистан, Северная Корея, США.

Именно из этих стран, главным образом, и приходят тревожные новости, которые вынуждают известных ученых, экспертов авторитетного журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists) оценивать возрастающие риски, давать прогноз и определять степень уязвимости человечества перед лицом возможных катастроф, связанных с ядерным оружием и разрушительными технологиями в этой и смежных областях.

Анализируя нынешнюю международную ситуацию во взаимосвязи с пандемией коронавируса, эксперты отмечают восстановление и подъем уважения к науке, рост интереса к международному сотрудничеству, что само по себе "создает основу для более безопасного и здравомыслящего мира". В то же время "угрозы, с которыми человечество сталкивается сегодня, требуют быстрых и полномасштабных действий".

Авторитетные ученые призывают власти России и США вслед за продлением Договора о стратегических вооружениях "запустить дальнейшие переговоры о более амбициозных и всеобъемлющих ограничениях ядерного оружия и средств его доставки".

США должны сами принять, а также "убедить союзников и соперников согласиться, что идея неприменения ядерного оружия первыми - это шаг вперед на пути к безопасности и стабильности". А возрождение на новом уровне Совета "Россия - НАТО" позволило бы возобновить крайне важную открытую дискуссию по вопросам снижения рисков и деэскалации угроз, полагают ученые. Они же призывают США и Иран вернуться к полному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Напомним, что символические часы "Судного дня" впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" в 1947 году - после того, как в США провели первое ядерное испытание, а потом сбросили две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И еще до того, как первую атомную бомбу в августе 1949-го испытал Советский Союз. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, а полночь означает момент ядерного катаклизма.

За более чем 70-летнюю историю существования таких часов стрелки на них меняли свое положение 24 раза. Показания рассчитываются ежегодно, в последнее время в принятии решения участвуют тринадцать нобелевских лауреатов.

Дальше всего - на 17 минут от полуночи - стрелки отодвинули 30 лет назад. Это случилось в 1991 году на волне оптимизма, возникшего после окончания "холодной" войны и заключения между СССР и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Во все последующие годы стрелки переводили только вперед.

А в 2020-м часы стали показывать 23:58:20 - ближе к "ядерной полуночи", чем когда-либо прежде.