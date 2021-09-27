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27.09.2021 08:38
Рубрика: Общество

Ученые - политикам: на часах "Судного дня" лишь 100 секунд от ядерной полуночи

Текст: Александр Емельяненков
Время на часах "Судного дня" сократилось в десять раз за последние 30 лет и второй год подряд балансирует в 100 секундах от "ядерной полуночи". Задуматься об этом и отвести назад роковую стрелку призвал политиков, военных и разработчиков ядерного оружия Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Фото: REUTERS/Leah Millis Фото: REUTERS/Leah Millis
Фото: REUTERS/Leah Millis

Человечество, по его словам, "находится недопустимо близко" от ядерного самоуничтожения. Надо уйти от такого противостояния, "рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения, открыть новую эру доверия и мира". Заявление главы ООН опубликовано в "Твиттер" и было приурочено к Международному дню борьбы за полное уничтожение ядерного оружия. Повод вроде бы формальный, а тревога как никогда серьезная.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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В воскресенье, 26 сентября, минула четверть века с того дня, как в штаб-квартире Организации объединенных наций был официально открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Этот исторический документ вызревал и готовился долгие 30 лет и три года, прошел несчетное количество согласований и должен был стать, как ожидали, финальной стадией процесса, что запущен Московским договором 1963 года о запрещении ядерных испытаний в трех средах - в атмосфере, под водой и в космосе.

Россия в числе первых подписала договор о всеобщем запрете ядерных испытаний, а в 2000 году его ратифицировала. Об этом еще до заявления главы ООН напомнил президент Владимир Путин. И добавил, что солидарно с нами поступили еще 184 страны, 170 государств к этому дню договор ратифицировали. Но важнейший для мира документ так и не вступил в силу.

"Превращению его в полноценный международно-правовой инструмент препятствует позиция восьми государств из числа тех, ратификация договора которыми обязательна", - обозначил суть вопроса российский лидер, ни на кого не указывая пальцем, поскольку перечень таких стран известен. Это (по алфавиту): Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, Пакистан, Северная Корея, США.

Именно из этих стран, главным образом, и приходят тревожные новости, которые вынуждают известных ученых, экспертов авторитетного журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists) оценивать возрастающие риски, давать прогноз и определять степень уязвимости человечества перед лицом возможных катастроф, связанных с ядерным оружием и разрушительными технологиями в этой и смежных областях.

Анализируя нынешнюю международную ситуацию во взаимосвязи с пандемией коронавируса, эксперты отмечают восстановление и подъем уважения к науке, рост интереса к международному сотрудничеству, что само по себе "создает основу для более безопасного и здравомыслящего мира". В то же время "угрозы, с которыми человечество сталкивается сегодня, требуют быстрых и полномасштабных действий".

Авторитетные ученые призывают власти России и США вслед за продлением Договора о стратегических вооружениях "запустить дальнейшие переговоры о более амбициозных и всеобъемлющих ограничениях ядерного оружия и средств его доставки".

Фото: REUTERS
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США должны сами принять, а также "убедить союзников и соперников согласиться, что идея неприменения ядерного оружия первыми - это шаг вперед на пути к безопасности и стабильности". А возрождение на новом уровне Совета "Россия - НАТО" позволило бы возобновить крайне важную открытую дискуссию по вопросам снижения рисков и деэскалации угроз, полагают ученые. Они же призывают США и Иран вернуться к полному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Напомним, что символические часы "Судного дня" впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" в 1947 году - после того, как в США провели первое ядерное испытание, а потом сбросили две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И еще до того, как первую атомную бомбу в августе 1949-го испытал Советский Союз. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, а полночь означает момент ядерного катаклизма.

За более чем 70-летнюю историю существования таких часов стрелки на них меняли свое положение 24 раза. Показания рассчитываются ежегодно, в последнее время в принятии решения участвуют тринадцать нобелевских лауреатов.

Дальше всего - на 17 минут от полуночи - стрелки отодвинули 30 лет назад. Это случилось в 1991 году на волне оптимизма, возникшего после окончания "холодной" войны и заключения между СССР и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Во все последующие годы стрелки переводили только вперед.

А в 2020-м часы стали показывать 23:58:20 - ближе к "ядерной полуночи", чем когда-либо прежде.

Общество Наука 2021 - Год науки и технологий

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