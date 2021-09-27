В Словакии открыли памятник советскому полководцу Малиновскому

В словацком городке Старый Теков местные жители по своей инициативе собрали деньги на установку памятника маршалу Советского Союза Родиону Малиновскому.

В 1945 году войска 2-го Украинского фронта под его командованием провели здесь одно из решающих сражений на территории Словакии. Памятник был создан по проекту местного скульптора Гибея и установлен в парковой зоне Старого Текова. На открытии, приуроченном к 77-й годовщине освобождения Словакии от фашизма, присутствовал посол России Игорь Братчиков. В своем выступлении он подчеркнул необходимость сохранения правды о Второй мировой войне и недопустимость попыток исказить ее историю. В Словакии чтут память воинов-освободителей. В 2020 году в городе Зволен на Центральном военно-мемориальном кладбище Красной армии установили 120 мемориальных плит с именами захороненных там 11 тысяч 327 советских воинов.

Прямая речь

Наталья Малиновская, дочь маршала Р.Я. Малиновского

Известие о том, что в городке Старый Теков открывают памятник моему отцу, меня поразило. В наше время, когда памятники, можно сказать, повсеместно сносят, трудно поверить в такую новость. Я хочу сказать слова благодарности за память всем, кто причастен к этому столь важному для меня событию. Я благодарна и тем, кому пришла эта мысль, и тем, и кто трудился над памятником, и, конечно, скульптору. Низкий поклон всем, кто помнит. Мой отец, конечно, вспоминал о боях в этой части Чехословакии. Освобождение Чехословакии длилось долго - почти восемь месяцев. А еще в конце августа 44-го, началось словацкое восстание, помочь которому в то время было еще невозможно. На фронте мучительно жалели об этом: солдаты знали, что их в Словакии ждут. В декабре, когда 2-й Украинский фронт, перейдя южную границу страны, вступил на словацкую землю и освободил первый город Шахи, радости освобожденных и освободителей не было предела. В городе еще шли уличные бои и слышались автоматные очереди, но люди выходили из укрытий навстречу нашим воинам, указывали саперам минированные участки, предлагали стать проводниками. Все пять месяцев напряженных боев за Словакию наши воины чувствовали поддержку ее жителей. Это воистину было братство, и радость жителей освобожденных городов была искренней, неподдельной. 140 тысяч жизней - вот цена освобождения Чехии и Словакии.

Отец вспоминал о "поразительных исторических повторах". 2-му Украинскому фронту весной 45-го пришлось воевать в Словацких Рудных горах, где они повторили подвиг суворовских воинов, а одному из последних сражений войны было суждено разыграться на поле Аустерлица. И когда освобождали Славков, прежде именуемый Аустерлицем, над боевыми порядками наших войск звучал не только привычный лозунг "За Родину!", но и "За честь предков! За их славу!" А накануне боя солдатам вместе с приказом командующего зачитывали строки из "Войны и мира" Льва Толстого, посвященные Аустерлицкому сражению. Наши войска взяли Аустерлиц, не повредив огнем ни музей, посвященный той битве, ни памятник нашим воинам, хотя именно там был немецкий наблюдательный пункт. Я хорошо помню этот памятник: бывая в Чехословакии, мы непременно ездили с цветами к Кургану мира.