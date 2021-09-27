16 июля 2021 года исполнилось 20 лет с момента подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР, в котором две страны установили коренные принципы двусторонних отношений.

На мероприятии по случаю 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой - Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, первый заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников и заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов (слева направо). Фото: РИА Новости

Опираясь на положения Большого договора и сближая позиции по актуальным вопросам мироустройства, Москва и Пекин сегодня стоят плечом к плечу перед лицом новых вызовов на международной арене.

В последние годы набирают силу конфронтационные тенденции в отношениях России и Китая с США и их союзниками. В американских стратегических документах две страны названы стратегическими соперниками и угрозами безопасности Соединенных Штатов. Запад все чаще прибегает к использованию инструмента односторонних ограничительных мер в этой борьбе. В этих условиях возрастает важность российско-китайского сотрудничества для предупреждения негативных эффектов таких санкций.

Тенденции использования санкций как внешнеполитического инструмента

В последние два десятилетия экономические санкции вошли в число ключевых внешнеполитических инструментов. Их единственным легитимным источником является Совет Безопасности ООН, однако они широко применяются в одностороннем порядке развитыми государствами для достижения своих целей на международной арене. Санкции постепенно вытесняют официальную дипломатию, демонстрируя эрозию сложившихся институтов и правил игры. Они теряют привязку к четким международным правилам и процедурам, вернувшись в логику национального эгоизма и продвижения интересов отдельных стран.

Наиболее часто односторонние меры используют США. Их санкции носят экстерриториальный характер: американское лидерство в мировой финансовой системе позволяет Вашингтону применять ограничения далеко за пределами страны. Санкции также превращаются в один из важнейших инструментов внешней политики Европейского союза.

Ксения Кузьмина.

Ксения Кузьмина: Страны региона столкнулись с тяжелейшими вызовами в этом году, но при этом можно отметить и определенные достижения, например, заключение в ноябре 2020 г. соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Круглый стол "Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион в 2021 г.".

Начиная с 2014 года, Россия подвергается масштабному санкционному давлению Запада. В последние годы Вашингтон наращивает массив односторонних ограничений и против Китая. С помощью данных мер США надеются добиться смены внутриполитического курса в обеих державах, ограничить их экономическое, а в случае Китая и технологическое развитие.

Россия и Китай выступают против односторонних санкций в международных отношениях. Основополагающий документ текущего этапа российско-китайского партнерства, Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве РФ и КНР, закрепляет недопустимость вмешательства во внутренние дела государств и взаимное уважение пути политического, экономического, социального и культурного развития, избранного каждой из стран в соответствии со своими внутренними условиями, как одни из базовых принципов сотрудничества.

Сегодня Россия и Китай уже являются лидерами для нескольких десятков развивающихся стран, которые выступают против односторонних санкций, вводимых развитыми государствами. Тандем Москвы и Пекина формирует альтернативный источник модернизации, которым можно воспользоваться в случае давления Запада.

Санкции против России

Почти весь ХХ век Россия находилась под зарубежными санкциями. Страна попала в тиски торговой и технологической блокады с момента установления советской власти. У CCCР был неизменный и универсальный ответ на санкции: развитие собственной промышленности, технологий, кадров и современного хозяйства. Эта задача успешно решалась и за счет ограниченного сотрудничества с Западом. Советский Союз и сам применял ограничения, хотя делал это значительно реже США.

В сравнении с советским периодом санкции против России после украинского кризиса 2014 года вводились в принципиально новых условиях интегрированности страны в глобальную экономику. На сегодняшний день против РФ действуют режимы 41 государства. Наиболее серьезными по объему введенных мер и по силе их воздействия можно считать санкции США и Европейского союза. Санкции связываются Западом с ситуацией на Украине, кибератаками и предполагаемым вмешательством России в выборы в США, а также вопросами коррупции и защиты прав человека.

Иван Тимофеев.

Иван Тимофеев: В 2020 году Россия находилась в тройке лидеров (вместе с Ираном и Китаем) по числу санкционных событий, инициированных Вашингтоном. Forbes, 10 марта 2021 г.

Наиболее значительными представляются американские санкции в силу существенной роли США в мировой экономической и финансовой системе, активных попыток Вашингтона обеспечить соблюдение своих мер физическими или юридическими лицами в других государствах. Санкции ЕС важны для России как с точки зрения веса ЕС в мировой экономике, так и с учетом объемов двусторонних торгово-экономических связей. Режимы остальных государств можно рассматривать в качестве второстепенного риска: они наносят ущерб в отдельных сферах и не способны привести к дестабилизации финансовой системы или экономики.

Новые международные реалии неизбежно ставят перед Россией вопрос о необходимости более активного использования ограничительных мер во внешнеполитическом арсенале. Москва долгое время уклонялась от роли активного инициатора санкций, придерживаясь принципа верховенства СБ ООН в вынесении решений об ограничительных мерах. Российские контрсанкции после 2014 года носили пропорциональный характер и, как правило, были ответом на введенные против страны ограничения. В Москве полагают, что перегибать с ответными мерами не стоит из-за возможных последствий для собственной экономики и снижения качества жизни. Однако в России развивается стратегия импортозамещения, предпринят ряд мер на случай финансовой блокады (например, создание национальной платежной системы "Мир" и Системы передачи финансовых сообщений Банка России, диверсификация национальных валютных резервов).

России удалось адаптироваться к санкциям в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной двумя важными задачами для России будут содействие созданию альтернативных международных финансовых механизмов и диверсификация торговых партнеров.

Санкции против Китая

Западные санкции против КНР имеют давнюю традицию. США активно продвигали торговое эмбарго против Китая начиная с 1947 года. Впрочем, с конца 1960-х годов США взяли курс на существенное смягчение эмбарго, развивая взаимодействие для сдерживания СССР. Достаточно существенный объем санкций против КНР был наложен Вашингтоном и странами Европейских сообществ в 1989-1990 годах, однако к началу 2000-х годов их большая часть была отменена в силу быстро растущих экономических связей. Однако к 2020-2021 годам вопрос сдерживания Китая превратился в США в самостоятельную повестку: КНР становится все более активным игроком на международной арене, масштабные экономические и технологические возможности вызывают немалую тревогу в Вашингтоне.

Озабоченность США вызывает тесное российско-китайское сотрудничество в области военно-промышленного комплекса: поставки российских вооружений стали поводом для введения вторичных санкций против КНР.

Глобальная конкуренция в области технологий и активная политика Пекина в данной сфере побудили Вашингтон перейти к попыткам сдерживания инновационного развития КНР. Под прессинг попали китайские телекоммуникационные компании, подвергшиеся вторичным санкциям США за поставки товаров с американскими компонентами в Иран. По такому сценарию развивалось дело ZTE, закончившееся огромными штрафами в пользу американских регуляторов и ограничениями на дальнейшую работу. Еще более громким стало дело Huawei. Конгресс дал полномочия исполнительной власти вводить ограничения на покупку оборудования Huawei и ZTE государственными органами. Санкции против китайского телекоммуникационного сектора продолжают расширяться и затрагивать новых субъектов, охватывая, например, поставки полупроводников для Huawei, произведенных за рубежом по американским технологиям и с помощью американского программного обеспечения; были введены санкции против китайских студентов и университетов. Китайские компании также повсеместно подвергаются репутационной атаке со стороны государственных структур США. Дело Huawei привело к ряду фундаментальных изменений, побудив Пекин активизировать внедрение собственного программного обеспечения для снижения зависимости от США и поиск альтернативных поставщиков. Другое важное событие - запрет на использование в США китайских приложений WeChat и TikTok. Примечательно, что запреты WeChat и TikTok были осуществлены президентом напрямую через отдельные указы, а не через решения органов исполнительной власти, что говорит о высоком статусе принятых решений - ответственность за них президент США взял на себя лично. Действие этих запретов, однако, было приостановлено судами.

COVID-19 нелинейно ускорил концентрацию американо-китайских противоречий, которые накапливались в последние годы. Американские власти и политики открыто возлагают на КНР вину за распространение вируса. Началось раскручивание санкционной пружины против Китая, нарастают претензии США в связи с действиями КНР по борьбе с COVID-19, правами этнических меньшинств и ситуацией вокруг Гонконга. Интересно, что обвинения в адрес Пекина сразу приобрели яркую идеологическую окраску.

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США и их союзники наращивают санкционное давление на Россию и Китай, пытаясь повлиять на их внеше- и внутриполитические решения. Укрепляя стратегическое партнерство и всеобъемлющее взаимодействие и опираясь друг на друга, Россия и Китай смогут выстоять перед любым внешним воздействием.

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Дело Huawei привело к ряду фундаментальных изменений, побудив Пекин активизировать внедрение собственного программного обеспечения для снижения зависимости от США и поиск альтернативных поставщиков.

Cтенд китайской технологической фирмы Huawei на Китайской международной выставке по торговле услугами (CIFTIS) в Пекине, пятница, 3 сентября 2021 года. Фото: AP

* Полная версия статьи в сборнике "20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР"