Жителей острова Пальма призвали укрыться в домах из-за приближения лавы к морю

Жители ряда районов испанского острова Пальма (Канарские острова) должны укрыться в домах из-за приближения лавы к морю. Такую информацию распространила местная служба по чрезвычайным ситуациям.

По ее данным, поток лавы дойдет до моря в ближайшие часы. "Из-за возможных последствий выбросов вредных для здоровья газов приказано изолироваться в районах Сан-Борондона, Марины Альта, Марины Баха и Ла Кондесы", - цитирует РИА Новости сообщение ведомства. Сейчас поток лавы находится в 1,5 километра от берега.

Ранее оператор испанских аэропортов AENA сообщал, что воздушная гавань острова Пальма не работает из-за ситуации, связанной с извержением вулкана. "На местах скопилось много пепла. Начались работы по очистке, но ситуация может измениться в любую минуту", - говорится в публикации в Twitter.

Напомним, извержение вулкана на канарском острове Пальма началось 19 сентября. За это время, по оценкам специалистов, лава покрыла более 200 гектаров земли. Полностью уничтожены свыше 450 зданий, большинство из которых - жилые дома. Разрушены несколько дорог. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.