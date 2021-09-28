ЦБ выявил факты манипулирования рынком со стороны нескольких россиян

Банк России установил факты манипулирования рынком в 2018-2021 годах на организованных торгах ряда ценных бумаг Пермяковым Алексеем Николаевичем по собственному торговому счету и торговому счету Верещагина Владимира Алексеевича, а также Смирновым Александром Алексеевичем, Байрамовой Еленой Юрьевной.

Они не были связаны с профучастниками. Об этом на брифинге рассказал глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. К нарушителям применены административные санкции - наложены штрафы (3-5 тыс. рублей). Операции нарушителей были заблокированы.

Как работала схема? Сначала граждане совершали ряд агрессивных покупок, которые приводили к росту цены на рынке. Затем происходило закрытие позиций по завышенным ранее ценам. Эта стратегия называется pump&dump.

"Подобная торговая активность сохранялась на протяжении 2018-2021 года по торговому счету Пермякова на рынках около 200 финансовых инструментов, - уточнил Лях. - Подобные действия были зафиксированы по торговым счетам Смирнова, Верещагина, Байрамовой. Данная схема действий повторялась указанными лицами несколько раз за торговую сессию. Торговая активность носила регулярный характер на рынках ряда ценных бумаг и приводила к всплескам их волатильности, увеличивая финансовые риски для иных участников на организованных торгах".

Лях уточнил, что стратегия периодически используется недобросовестными участниками рынка. Мотивацией нарушителей было получение прибыли (до нескольких миллионов рублей по счетам с наибольшим количеством сделок). В настоящее время операции заблокированы, отметил глава департамента.

Ранее "РГ" сообщала, что ЦБ предотвратил попытку манипуляции ценой акций, организованную через Telegram-канал. "Был заблокирован ряд клиентов", - заявил Лях в интервью ТАСС, не уточнив, акции какой компании стали объектом манипуляции.

По его словам, регулятор продолжает мониторинг социальных сетей и мессенджеров на предмет попыток недобросовестного влияния на фондовый рынок.

В марте Банк России впервые выявил попытку манипулирования акциями через Telegram-канал. Тогда регулятор заблокировал счета более 60 розничных инвесторов, которые по сигналу начали скоординированно покупать акции компании МРСК Юга, чтобы затем продать их по более высокой цене "на хайпе".

Тогда Валерий Лях рассказал журналистам, что после объявления в Telegram-каналах объем торгов вырос в несколько раз к нормальному уровню, нерыночное ценообразование продолжалось около получаса.