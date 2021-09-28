ЦБ выявил факты манипулирования рынком со стороны нескольких россиян

Новости

Врач рассказала, кому опасно пить зеленый чай 14:27
Сбежавший от следствия главврач клиники "Медицина 24/7" заочно арестован 14:04
"Яндекс" запустил единый центр поддержки пользователей 14:00
Матвиенко предложила создать клуб выпускниц проекта "Женщина-лидер" 13:57
Еврокомиссия проконтролирует собственников СМИ 13:47
Названы сроки утверждения президентами России и Беларуси союзных программ 13:45
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках 13:44
Власти заявили о строительстве газопровода в новую Москву 13:42
От коронавируса умер актер и режиссер Франц Маркс 13:42
В Италии вырастили самую большую в мире тыкву 13:40
Авиакомпании стали возить на юг по низким ценам 13:35
Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes 13:35
Власти Москвы выделили 700 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом 13:31
Песков рассказал о планах по использованию средств ФНБ 13:29
Песков оценил реакцию Киева на контракт "Газпрома" и Венгрии 13:28
К 2025 году в РФ появится более 50 тысяч квадратных километров новых лесов 13:27
Песков заявил о риске не успеть провести "нормандский саммит" до ухода Меркель 13:26
Путин проведет совещание по бюджету 13:25
Малый и средний бизнес сможет купить отечественный софт со скидкой 50% 13:24
Умер актер из "Графа "Монте-Кристо" Франсуа Флоран 13:11
Программа замены парка армейских УАЗов сорвалась на Украине 12:49
Жамнов до 12 октября предоставит ФХР состав своего тренерского штаба 12:48
В Россию депортирован осужденный в США киберпреступник 12:46
Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и обстановку в мире 12:17
Расходы на борьбу с COVID-19 в 2021 году составят около триллиона рублей 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
28.09.2021 13:30
Рубрика: Экономика

ЦБ выявил факты манипулирования рынком со стороны нескольких россиян

Текст: Анастасия Алексеевских
Банк России установил факты манипулирования рынком в 2018-2021 годах на организованных торгах ряда ценных бумаг Пермяковым Алексеем Николаевичем по собственному торговому счету и торговому счету Верещагина Владимира Алексеевича, а также Смирновым Александром Алексеевичем, Байрамовой Еленой Юрьевной.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Они не были связаны с профучастниками. Об этом на брифинге рассказал глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. К нарушителям применены административные санкции - наложены штрафы (3-5 тыс. рублей). Операции нарушителей были заблокированы.

Bloomberg рассказал о рекордном росте фондового рынка в России

Как работала схема? Сначала граждане совершали ряд агрессивных покупок, которые приводили к росту цены на рынке. Затем происходило закрытие позиций по завышенным ранее ценам. Эта стратегия называется pump&dump.

"Подобная торговая активность сохранялась на протяжении 2018-2021 года по торговому счету Пермякова на рынках около 200 финансовых инструментов, - уточнил Лях. - Подобные действия были зафиксированы по торговым счетам Смирнова, Верещагина, Байрамовой. Данная схема действий повторялась указанными лицами несколько раз за торговую сессию. Торговая активность носила регулярный характер на рынках ряда ценных бумаг и приводила к всплескам их волатильности, увеличивая финансовые риски для иных участников на организованных торгах".

Лях уточнил, что стратегия периодически используется недобросовестными участниками рынка. Мотивацией нарушителей было получение прибыли (до нескольких миллионов рублей по счетам с наибольшим количеством сделок). В настоящее время операции заблокированы, отметил глава департамента.

Ранее "РГ" сообщала, что ЦБ предотвратил попытку манипуляции ценой акций, организованную через Telegram-канал. "Был заблокирован ряд клиентов", - заявил Лях в интервью ТАСС, не уточнив, акции какой компании стали объектом манипуляции.

По его словам, регулятор продолжает мониторинг социальных сетей и мессенджеров на предмет попыток недобросовестного влияния на фондовый рынок.

Фото: iStock
ЦБ предлагает разрешить подросткам с 12 лет торговать ценными бумагами

В марте Банк России впервые выявил попытку манипулирования акциями через Telegram-канал. Тогда регулятор заблокировал счета более 60 розничных инвесторов, которые по сигналу начали скоординированно покупать акции компании МРСК Юга, чтобы затем продать их по более высокой цене "на хайпе".

Тогда Валерий Лях рассказал журналистам, что после объявления в Telegram-каналах объем торгов вырос в несколько раз к нормальному уровню, нерыночное ценообразование продолжалось около получаса.

Экономика Финансы Фондовый рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Колокольцев наградил полицейских, прибывших первыми в пермский университет
МИД РФ: Ситуация в Косово развивается по сценарию "от плохого к худшему"
Патрушев ответил на претензии японских политиков к России
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тысячу долларов
Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить