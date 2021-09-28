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28.09.2021 16:34
Рубрика: Происшествия

Дело в отношении видеоблогера Юрия Дудя суд начнет слушать 20 октября

Текст: Иван Петров

Рассмотрение административного дела по статье о пропаганде наркотиков в отношении популярного видеоблогера Юрия Дудя возобновится 20 октября. Об этом во вторник сообщили в Зюзинском районном суде Москвы. Блогеру вменяется часть 1.1 статьи 6.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ "Пропаганда наркотических средств с использованием интернета". По ней ему грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В интервью Юрия Дудя нашли повод для административного дела

Напомним, 23 июля суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу для анализа видеороликов, на которых считается, что зафиксировано правонарушение. Материалы дела были направлены в Научно-исследовательский центр судебной экспертизы и криминалистики ФГУ имени Циолковского в Калуге. Результат экспертизы пока неизвестен.

23 апреля текущего года управление по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД завело в отношении Дудя административное дело. Ранее в полицию с такой просьбой обратились представители "Лиги безопасного интернета". По их данным, наркотические вещества пропагандируются в двух видеоинтервью Дудя - с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

К слову, Моргенштерн недавно сам стал фигурантом дела по той же статье. Суд постановил, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал музыканта на 100 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Власть Право Административное право Борьба с наркотиками

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