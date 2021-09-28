Два внедорожника из Японии показали, что такое безопасность

Кроссовер Toyota Yaris Cross и внедорожник Isuzu MU-X заработали максимальную оценку "пять звезд" за безопасность по независимой программе испытаний новых автомобилей Австралии ANCAP.

Протокол ANCAP включает шесть видов тестов:

Фронтальный удар под углом на скорости 50 км/ч в двигающуюся на такой же скорости тележку весом 1400 кг с 50-процентным перекрытием;

Фронтальный удар о 100-процентный несминаемый барьер на скорости 50 км/ч;

Боковой удар тележкой весом 1400 кг на скорости 60 км/ч;

Удар о столб (ускорение 32 км/ч под углом 75 градусов);

Стендовые испытания кресел;

Имитация наезда на пешехода на скорости 40 км/ч.

Оба автомобиля штатно оснащаются фронтальными и боковыми подушками безопасности, шторками безопасности (Isuzu MU-X до третьего ряда сидений), подушкой между водителем и пассажиром. Плюс к тому Isuzu также изначально комплектуется подушкой для коленей водителя. Система экстренного торможения у этих автомобилей активна только при движении вперед.

На испытаниях модели продемонстрировали достаточную жесткость структуры кузова. На ударных тестах взрослые манекены Yaris Cross подверглись большей нагрузке при контактах с поверхностями интерьера из-за ограниченного внутреннего пространства. Но нагрузки тем не менее ни разу не достигли критического или опасного порога.

Комплексная оценка безопасности взрослых седоков и детей в Yaris Cross составила одинаковые 86%, взрослых в Isuzu - 87%, детей - 85%. Травмоопасность поверхностей передков с податливыми капотами, укрытыми щетками стеклоочистителей и отсутствием твердых выступающих элементов, низкая. Система экстренного торможения Yaris Cross при сценариях с пешеходом и велосипедистом показала высокую эффективность. В то же время автоматика Isuzu недостаточно эффективно распознает велосипедиста пересекающего курс.

В середине сентября стало известно, что с 2022 года Isuzu планирует начать поставлять в Россию внедорожник MU-X.