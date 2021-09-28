Франция может построить шесть военных кораблей для Греции

Французская компания Naval group, которая специализируется на судостроительстве, может построить шесть военных кораблей для Греции. Об этом сообщил телеканал BFM.

По его данным, речь идет о строительстве для Афин трех корветов и трех фрегатов. По оценкам экспертов, стоимость контракта составит 5 млрд евро. Ожидается, что о заключении сделки будет объявлено в ближайшее время по итогам встречи лидеров двух стран.

Ранее Австралия отказалась от покупки французских подводных лодок, предпочтя вступить в новых военный альянс с Великобританией и США. Глава Naval group Пьер Эрик Поммелле заявил, что компания будет требовать от Канберры компенсацию.