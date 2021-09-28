Hyundai отзывает еще 100 тысяч автомобилей, которые могут вспыхнуть

Более пяти лет Hyundai Motor Group борется с дефектами автомобилей Hyundai и Kia, которые могут привести к возгоранию.

Под отзыв в Соединённых Штатах попало уже более 8 миллионов машин, но ставить точку в этой истории рано: появилась информация о том, что будет отозвано ещё сто тысяч Tucson и Sonata.

Отзывная кампания также связана с риском возгорания, но причина не в ABS, в который могла попасть тормозная жидкость.

На дефектных автомобилях выявлена потенциальная неисправность стержневого подшипника (подшипника скольжения) на двигателе 2.0 литра семейства Nu, пишет Autoblog. Каким образом эта деталь может привести к возгоранию, не уточняется, но подшипник точно осложнит запуск двигателя и не позволит ему работать в нормальном режиме.

Владельцы дефектных Hyundai Tucson и Sonata получат уведомление от дилера о необходимости посетить сервисный центр. В случае подтверждения неисправности двигатель будет бесплатно заменён на новый.