Мезенцев подчеркнул важность преемственности поколений в странах бывшего СССР

Международная научно-практическая конференция, посвященная итогам и перспективам 30-летней деятельности Содружества Независимых Государств, состоялась в Минске. В ней участвовал и Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Фото: Пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства

- Мы сегодня видим, сколь сложны внешние вызовы и угрозы на международной арене, которые так или иначе касаются всех без исключения стран Содружества, - отметил он. - И в этом плане становится понятно, что в одиночку противостоять этим вызовам и угрозам практически невозможно. Даже последние два года показывают, что только взаимовыручка, товарищество, бескорыстное предоставление технологии борьбы с ковидом помогают выздороветь, вернуться к рабочим местам...

В этой связи Государственный секретарь также подчеркнул важность преемственности поколений в странах бывшего СССР. Лет через 20-25 сегодняшняя молодежь придет там к управлению государством. И ожидать, что она автоматически продолжит традиции дружбы, добрососедства и взаимопомощи, не приходится. Для этого нужно осуществить передачу молодежи той исторической памяти о нашей общей истории, которую накопили нынешнее и предыдущие поколения.

На конференции собрались ученые, дипломаты, представители общественности стран СНГ. Состоявшийся в НАН Беларуси разговор стал для них поводом обратиться к упрочению отношений в рамках Содружества. Пример Союзного государства тут интересен многим. Так, паспорт гражданина Беларуси фактически приравнивается к паспорту гражданина России, позволяет без визы пересечь белорусско-российскую границу, найти работу, возможность повысить квалификацию, пройти лечение, отдохнуть, подчеркнул Дмитрий Мезенцев. Он также отметил важность недавно подписанных в Минске главами белорусского и российского правительств 28 союзных программ, позволяющих объединить потенциалы двух стран в пользу большей конкурентоспособности Союзного государства на внешних рынках.

Говоря о союзных проектах, финансируемых из бюджета Союзного государства, Дмитрий Мезенцев отметил создание совместного белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли с уникальными характеристиками, формирование единой инфраструктуры фундаментальных научных исследований Союзного государства, создание так называемой кефирной вакцины от ковида, которая дополнит арсенал борьбы с болезнью, программы в области генетики, биологии, имеющие большое прикладное значение. "Это все заделы Союзного государства, - отметил Дмитрий Мезенцев, - они могут быть расширены, если будет желание наших партнеров по Содружеству Независимых Государств. Наше взаимодействие очень важно, в том числе в сфере политических наук".

- Мы ожидаем, что президенты наших стран Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко на заседании Высшего Госсовета в этом году утвердят союзные программы, определяющие научную, таможенную, налоговую политику, как и сотрудничество по десяткам других направлений, - продолжил Госсекретарь. - Пришло время, когда страны СНГ могли бы более детально изучить практику взаимодействия в рамках Союзного государства, взять самое ценное.

Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев в беседе с журналистами также высказался за более широкое использование этих наработок.

- Союзное государство - образец интеграционного взаимодействия, и многое из достигнутого им используется в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, - подчеркнул он. - Руководство Постоянного Комитета Союзного государства и Исполком СНГ в постоянном контакте. У нас налажен обмен информацией и, что самое главное, опытом. Все позитивное, что наработано в Союзном государстве, находит применение в рамках СНГ.

Кстати

Планируется, что 14-15 октября в Минске состоится заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств.