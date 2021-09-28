Названы сроки утверждения президентами России и Беларуси союзных программ

Лидеры Союзного государства, рассчитывает госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев, смогут утвердить союзные программы до конца года. Об этом он заявил в белорусской столице, где проходит международная конференция "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы", информирует БЕЛТА.

Комментируя одобренные ранее главами правительств России и Беларуси единый пакет из 28 союзных программ, государственный секретарь подчеркнул, что они позволяют объединить потенциал двух стран в пользу большей конкурентоспособности СГ на внешних рынках, тесного сотрудничества исследовательских учреждений, более глубокого межрегионального взаимодействия. В этой связи он сообщил, что еще в этом году ожидается заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором его главы утвердят союзные программы, которые определят промышленную, налоговую, таможенную, научно-исследовательскую политику, а также десятки других направлений. "Пришло время, когда страны-участницы СНГ более готовы изучить наработки Союзного государства", - считает оратор.

Но помимо очевидных экономических выгод, по его словам, "важно помнить о том уникальном взаимодействии, которое характеризует СНГ и Союзное государство". К ним он отнес практику доверия, уважения к единой истории, стремление к взаимовыручке. Кроме того, добавил он, "очень важна передача социальной памяти об этом от старшего поколения тем, кто вступает во взрослую жизнь".

Госсекретарь уделил особое внимание и ситуации на международной арене, указав на сложные внешние вызовы и угрозы, беспрецедентное давление, которое испытывают Беларусь и Россия. "Всем стало понятно, что в одиночку противостоять этим вызовам и угрозам практически невозможно. Последние два года борьбы с COVID-19 показывают, что такое взаимовыручка, товарищество", - заявил Мезенцев.

Давая оценку многогранному сотрудничеству двух братских стран, он напомнил, в частности, и о создании российско-белорусского спутника дистанционного зондирования Земли. "Мы говорим и о становлении единой инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований Союзного государства, о совместной работе над пробиотической вакциной, которая дополнит ряд вакцин для борьбы с COVID-19".

Кроме того, "разрабатываются совместные программы в самых высокотехнологичных отраслях, на передовых рубежах генетики, биологии, которые имеют и прикладное значение. Уникальным становится взаимодействие в области мирного атома, ядерной медицины", - резюмировал госсекретарь.

Как уже информировал "СОЮЗ", на международной научно-практическая конференции "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы" планируется подвести итоги 30-летия образования СНГ и выработать конкретные рекомендации по повышению эффективности деятельности Содружества на перспективу.