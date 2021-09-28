Новый Dodge Journey - копия китайского GAC GS5 - встал на конвейер

В начале сентября мексиканское подразделение Dodge опубликовало тизеры нового кроссовера Интриги никакой не было: даже в камуфляже в новинке узнавался китайский кроссовер GS5 от давнего партнёра Fiat Chrysler Automobiles (входит ныне в группу Stellantis) - компании GAC. Теперь альянс объявил о старте производства модели с шильдиком Dodge.

Кроссовер Dodge получил известное имя Journey, которое было сдано в архив в прошлом году, когда свои полномочия сложила оригинальная модель. Перелицованной версией GAC GS5 новый "Додж" назвать сложно, потому что из изменений в передней части - лишь решётка радиатора, на которой не нашлось места фирменному кресту.

Ранее сообщалось, что Dodge Journey будет первой моделью с новым фирменным стилем марки, который будет актуален и для будущих авто марки. Получается, будущие новинки для Dodge разработает GAC? Также стоит отметить, что GAC в принципе готов глобализироваться, не обращая внимания на тщеславие: если автомобиль будет продаваться под брендом Dodge - ничего страшного, главное - будет продаваться. И Мексика - только начало экспансии Америки.

Информации о моторах пока не предоставили. "Донор" предлагается в Китае с турбированным двигателем 1.5 литра мощностью до 169 л.с., "механикой" и "автоматом" на выбор.

Напомним, GAC GS5 представлен и в России, цена на кроссовер начинается от 1 658 900 рублей.