Обзор Diablo II: Resurrected - хорошо забытое старое

Diablo II - это монументальная глыба игровой индустрии, один из ее столпов, на котором зародился и сформировался отдельный жанр - его последователей теперь принято называть "диаблоидами".

Поэтому анонс переиздания классики огромная фанбаза восприняла с осторожностью, а где-то даже со скепсисом.

Смогли ли разработчики не ударить в грязь лицом и вернуть былое величие знаменитой серии? Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось спуститься прямиком в ад и надавать там по рогам Владыке Ужаса.

Красоты и виды этого приключения значительно преобразились по сравнению с оригиналом двадцатилетней давности. Обновленная графика - это главная причина выпуска ремастера, ведь, будем честны, "состарилась" старушка Diablo некрасиво. Особенно это заметно на мониторах с большим разрешением, где растянутые 800х600 превращаются в неразличимое месиво из пикселей.

В художественном плане авторы отработали, что называется, на все деньги, со скрупулезной дотошностью перерисовав все мельчайшие детали, иконки и окружение, также заменив все 2D-спрайты на высокополигональные 3D-модельки.

Во время этих трансформаций на каком-то из дизайнерских столов некоторые главные герои потеряли ряд своих отличительных внешних качеств. Например, Амазонку нарядили в куда более строгий наряд и сделали менее похожей на куклу Барби. Разгорелся даже по этому поводу микро-скандал во время промо-кампании, но, положа руку на сердце, хочется заявить, что высота юбки и глубина декольте воительницы в Hack and slash - вещи далеко не приоритетные. Поэтому по визуальной части к Resurrected претензий нет.

Намного больше всех интересует вопрос геймплея. Blizzard North в свое время изобрели идеальную формулу, которая затрагивала истинно первобытные нотки в душе геймера - закликать как можно больше монстров, получить больше опыта, насобирать лучший "шмот" - повторить-повторить-повторить. За таким на первый взгляд исключительно спинномозговым игровым процессом простирается глубина, в которую отдельные энтузиасты нырнули 20 лет назад и изредка появлялись на поверхности, чтобы продемонстрировать очередной сверхэффективный билд "Варвара-крикуна", собранные в хорадрическом кубе рунические фразы и другие жуткие плоды экспериментов, описание которых из-за обилия внутриигровых терминов понятно далеко не каждому рядовому геймеру.

И слава силам света, что авторы переиздания не стали ничего менять в кор-механиках. Сразу по выходу из "Лагеря разбойников" срабатывает мышечная память - руки сами занимают привычные позиции на горячих клавишах с развешанными на них скиллами из дерева навыков, которые еще предстоит открыть и прокачать, а дальше протагонист движется по протоптанной дорожке, сметая на своем пути Андариэль, Дуриэль, Мефисто и их непосредственного руководителя. Сюжетную часть, соответственно, тоже трогать не стали, "причесав" только синематики между актами.

Недостатки, к сожалению, с таким щепетильным отношением к наследию игры также никуда не делись. Напарник-наемник, как и монстры-противники, как не могли нормально проложить траекторию пути по заковыристой местности в 2000 году, так не могут похвастаться этим и по сей день. Болванчики очень часто "застревают" за углом, что в большинстве случаев приводит к их гибели.

Такая же нерадостная ситуация с мультиплеером. На рубеже веков интернет был проведен далеко не в каждом доме, поэтому меню сетевой игры идеально работало для партий из 8 человек в компьютерных клубах, но в 2021-м под это дело уж можно было собрать адекватный браузер серверов. По факту имеется меню лобби, единственный полезный пункт в котором - это время, проведенное со старта коллективного забега. На деле там может быть указано 15 минут, а после подключения запросто можно обнаружить полностью вычищенный мрачными титанами одиночества первый акт. Нормальный матч-мейкинг был необходим осовремененной версии тайтла эпохи LAN-вечеринок, но заморачиваться с ним явно не стали.

В интернете разгорелся пожар из-за того, что в вечер релиза сервера не выдержали наплыва посетителей и достигнутый прогресс не сохранялся. В дальнейшем подобных проблем встречено не было, да и в целом по технической части придраться не к чему. За все время марш-броска к домику главного рогатого злодея на весьма средних по нынешним меркам RTX 2060 и i5 10400F игра не выдала ни одного бага или фриза. Один обидный вылет, правда, имел место быть - в четвертом акте на обратном пути в "Крепость Пандемонии", причем в инвентаре был выбитый из местного чудовища изумруд, который при перезапуске куда-то исчез.

Стабильность в техническом плане и акцент исключительно на внешние изменения сделан, возможно, из-за прошлогодней Warcraft III: Reforged. Студия знатно обожглась с ней и набила рекордное количество шишек, поэтому, скорее всего, с Resurrected попросту побоялись лишний раз экспериментировать.

Отсюда и результат: Diablo II: Resurrected - это древняя игра 20-летней давности в новой обертке, со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами. Старая, но культовая, до сих пор работающая и способная дать на своем поле солидную фору новым претендентам. Поэтому и рекомендовать проект к покупке всем без исключения тоже не получится. Новую аудиторию, выросшую на Minecraft и Roblox, запросто могут отпугнуть и ввести в ступор многие архаичные механики, а случайно проходившим мимо старичкам вряд ли будет интересно заново погружаться в историю разборок света и тьмы.

Но тем, кто провел сотни часов, собирая армию нежити некромантом или прокачивая магию стихий чародейкой, и до сих пор делает вид, что Diablo III не существует - для них Resurrected будет настоящей жемчужиной, с которой можно весело играться до выхода четвертой части.

И самое главное (на чем умело играют маркетологи "Метелицы"), что дарит новая-старая "Дьябла" - это чувство теплой ностальгии по тем ламповым временам, когда игры еще не успели превратиться в сплошной поток ежегодных конвейерных "видеоиграизаций" голливудских сюжетов. Удивительно, конечно, как массовое истребление порождений зла, тотальная ликвидация демонов и уничтожение нежити могут пробуждать в человеке позитивные чувства - с этим Resurrected справляется на все 100%.