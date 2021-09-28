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"Она очень опасна": вышло видео о злодейке фильма "Веном 2"

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    28.09.2021, 13:02
Текст:   Богдан Бобров
Фото: YouTube/ Sony Pictures Entertainment Фото: YouTube/ Sony Pictures Entertainment
Фото: YouTube/ Sony Pictures Entertainment

Sony Pictures продолжает бомбить аудиторию промо-роликами второй части "Венома".

Фото: twitter.com/ Neil_Druckmann
Опубликован первый кадр из сериала The Last of Us с главными героями

Новое видео посвящено злодейке с нарочито комиксным позывным "Визг". На момент начала фильма она провела 25 лет в заточении в психиатрическом исправительном заведении "Рэйвенкрофт" (своеобразный аналог знаменитой дисишной "Лечебницы Аркхем" от Marvel).

Пациентка обладает сверхспособностью преобразовывать звук в мощную ударную волну и, судя по трейлеру, сошлась с Карнажем на теме безумия, чтобы вместе чинить козни бедолаге Эдди Броку и его инопланетному симбиоту.

Режиссер картины Энди Серкис прямо говорит, что "Она может быть очень опасна".

Старт проката "Венома 2" в кинотеатрах запланирован на 30 сентября.

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